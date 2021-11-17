В Улан-Удэ наказали парня, притворившегося, что справляет нужду на храм

В Улан-Удэ привлекли к ответственности за оскорбления чувств верующих молодого человека 2000 года рождения. Громкий скандал с ним произошёл в июне.
Как сообщал «Байкал-Daily», всё произошло на крыше Свято-Одигитриевского собора в центре Улан-Удэ. По соцсетям разлетелось видео, как молодой человек мочится на кровлю православного храма. Его действия с земли запечатлели друзья, которые и выложили ролик в Интернет.
Полицейские быстро установили и задержали нарушителя, а также его приятеля, тоже забравшегося той ночью на крышу собора. Они рассказали, что залезли по строительным лесам, чтобы посмотреть на город с высоты. Произошедшее парни объяснили тем, что были пьяны. Оба они публично извинились. «За этот поступок мне стыдно, я раскаиваюсь. Перед всеми верующими искренне извиняюсь. Такого больше не повторится с моей стороны», — заявил «писающий мальчик».
На суде выяснилось, что как таковую нужду молодой человек не справлял. «Находясь в непосредственной близости от церковного купола, игнорируя призывы охранника, приспустил джинсы и стал раскачиваться, имитируя акт мочеиспускания», - говорится в судебных материалах.
Отмечается, что тем самым нарушитель «оскорбил чувства верующих людей и проявил явное неуважение к случайным прохожим, ставшими очевидцами».
Советский районный суд признал молодого человека виновным в публичных действиях, выражающих явное неуважение к обществу и совершённых в целях оскорбления религиозных чувств верующих, в том числе в местах богослужения.
- Суд назначил наказание в виде обязательных работ сроком на 300 часов, - сообщила «Байкал-Daily» старший помощник прокурора Советского района Улан-Удэ Надежда Иванютина.
Она добавила, что в качестве смягчающих обстоятельств суд учёл раскаяние в содеянном, положительные характеристики, а также добровольное пожертвование храму пяти тысяч рублей. Помимо этого, желая загладить вину, парень поработал на благоустройстве прихода и его территории.