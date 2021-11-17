В Улан-Удэ наказали парня, притворившегося, что справляет нужду на храм







На суде выяснилось, что как таковую нужду молодой человек не справлял. «Находясь в непосредственной близости от церковного купола, игнорируя призывы охранника, приспустил джинсы и стал раскачиваться, имитируя акт мочеиспускания», - говорится в судебных материалах.



Отмечается, что тем самым нарушитель «оскорбил чувства верующих людей и проявил явное неуважение к случайным прохожим, ставшими очевидцами».



Советский районный суд признал молодого человека виновным в публичных действиях, выражающих явное неуважение к обществу и совершённых в целях оскорбления религиозных чувств верующих, в том числе в местах богослужения.



- Суд назначил наказание в виде обязательных работ сроком на 300 часов, - сообщила «Байкал-Daily» старший помощник прокурора Советского района Улан-Удэ Надежда Иванютина.



Она добавила, что в качестве смягчающих обстоятельств суд учёл раскаяние в содеянном, положительные характеристики, а также добровольное пожертвование храму пяти тысяч рублей. Помимо этого, желая загладить вину, парень поработал на благоустройстве прихода и его территории.



