Мужчина с пистолетом напал на магазин в Улан-Удэ















Накануне днём поступил сигнал тревоги из охраняемого продуктового магазина по улице Ключевская в Улан-Удэ. Автопатруль вневедомственной охраны Росгвардии прибыл на место через три минуты. Продавец рассказала, что при нападении на магазин незаметно нажала кнопку тревожной сигнализации, и описала нападавшего.Получив приметы подозреваемого, группа задержания спустя несколько минут задержала схожего по приметам мужчину во дворе соседнего дома. При наружном досмотре у него был обнаружен и изъят предмет, конструктивно схожий с пистолетом. Прибывшие на место сотрудники МВД проверили причастность задержанного к аналогичному преступлению, совершенному в соседнем магазине.48-летнего ранее судимого, неработающего мужчину доставили в отдел полиции для принятия правового решения.- Благодаря взаимодействию с полицейскими были раскрыты разбойные нападения на магазины, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.