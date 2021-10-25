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Мужчина с пистолетом напал на магазин в Улан-Удэ

Мужчина с пистолетом напал на магазин в Улан-Удэ
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Преступника задержали по горячим следам

Накануне днём поступил сигнал тревоги из охраняемого продуктового магазина по улице Ключевская в Улан-Удэ. Автопатруль вневедомственной охраны Росгвардии прибыл на место через три минуты. Продавец рассказала, что при нападении на магазин незаметно нажала кнопку тревожной сигнализации, и описала нападавшего.

Получив приметы подозреваемого, группа задержания спустя несколько минут задержала схожего по приметам мужчину во дворе соседнего дома. При наружном досмотре у него был обнаружен и изъят предмет, конструктивно схожий с пистолетом. Прибывшие на место сотрудники МВД проверили причастность задержанного к аналогичному преступлению, совершенному в соседнем магазине.

48-летнего ранее судимого, неработающего мужчину доставили в отдел полиции для принятия правового решения.

- Благодаря взаимодействию с полицейскими были раскрыты разбойные нападения на магазины, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.






Росгвардия

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