В Улан-Удэ подросток украл телефоны у инвалида и разбил их

Решается вопрос о постановке юноши на учёт



Вечером 17 октября в полицию Железнодорожного района Улан-Удэ поступило сообщение о краже двух сотовых телефонов от 49-летнего местного жителя.



Мужчина рассказал правоохранителям, что является инвалидом 2 группы. Вечером он шёл по улице Лермонтова и случайно уронив под мостик кепку, не смог её поднять. Рядом находилась компания подростков, которых мужчина попросил помочь достать головной убор. Один из них согласился, но предложил оплатить 150 рублей за помощь. Когда кепку подняли, мужчина перевёл на указанный счёт деньги с помощью своего мобильного телефона.



Проследовав дальше, улан-удэнец споткнулся и упал, тогда один из подростков из этой компании помог ему встать. Дома мужчина обнаружил пропажу из кармана куртки двух сотовых телефонов общей стоимостью 20 тысяч рублей.



Сотрудники ОСО уголовного розыска управления МВД России по Улан-Удэ задержали 14-летнего подозреваемого.



Подросток признался, что хотел продать украденные гаджеты, но не смог снять блокировку и разбил их. Похищенное изъято сотрудниками полиции.



Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие. Решается вопрос о постановке несовершеннолетнего на профилактический учёт, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

