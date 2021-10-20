Решается вопрос о постановке юноши на учёт
Вечером 17 октября в полицию Железнодорожного района Улан-Удэ поступило сообщение о краже двух сотовых телефонов от 49-летнего местного жителя.
Мужчина рассказал правоохранителям, что является инвалидом 2 группы. Вечером он шёл по улице Лермонтова и случайно уронив под мостик кепку, не смог её поднять. Рядом находилась компания подростков, которых мужчина попросил помочь достать головной убор. Один из них согласился, но предложил оплатить 150 рублей за помощь. Когда кепку подняли, мужчина перевёл на указанный счёт деньги с помощью своего мобильного телефона.
Проследовав дальше, улан-удэнец споткнулся и упал, тогда один из подростков из этой компании помог ему встать. Дома мужчина обнаружил пропажу из кармана куртки двух сотовых телефонов общей стоимостью 20 тысяч рублей.
Сотрудники ОСО уголовного розыска управления МВД России по Улан-Удэ задержали 14-летнего подозреваемого.
Подросток признался, что хотел продать украденные гаджеты, но не смог снять блокировку и разбил их. Похищенное изъято сотрудниками полиции.
Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие. Решается вопрос о постановке несовершеннолетнего на профилактический учёт, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В Улан-Удэ подросток украл телефоны у инвалида и разбил их
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Ребёнка с травмами госпитализировали в больницу
Шквалистый ветер обрушился на регион весной
Мужчина выпускал агрессивных собак на выгул без поводков и намордников
Женщину отправили в колонию
Мужчина ушёл в лес в середине сентября
Лодка с двумя мужчина перевернулась в начале прошлой недели
Владелец машины был на заработках
Горел двухэтажный жилой дом и пристроенные к нему котельная, гостевой дом
Общая стоимость золотых украшений составляет 36 тысяч рублей
Мужчина удирал от погони
Находка временно помещена в местный краеведческий музей
Сотрудники ГИБДД ищут свидетелей этого дорожного происшествия
Пострадала светофорная стойка в 47 квартале
Мужчину поместили в ИВС
На момент происшествия в доме находилась семья из шести человек