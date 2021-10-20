 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 октября

19 октября

Популярное

В Улан-Удэ подросток украл телефоны у инвалида и разбил их

В Улан-Удэ подросток украл телефоны у инвалида и разбил их
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
Решается вопрос о постановке юноши на учёт

Вечером 17 октября в полицию Железнодорожного района Улан-Удэ поступило сообщение о краже двух сотовых телефонов от 49-летнего местного жителя.

Мужчина рассказал правоохранителям, что является инвалидом 2 группы. Вечером он шёл по улице Лермонтова и случайно уронив под мостик кепку, не смог её поднять. Рядом находилась компания подростков, которых мужчина попросил помочь достать головной убор. Один из них согласился, но предложил оплатить 150 рублей за помощь. Когда кепку подняли, мужчина перевёл на указанный счёт деньги с помощью своего мобильного телефона.

Проследовав дальше, улан-удэнец споткнулся и упал, тогда один из подростков из этой компании помог ему встать. Дома мужчина обнаружил пропажу из кармана куртки двух сотовых телефонов общей стоимостью 20 тысяч рублей.

Сотрудники ОСО уголовного розыска управления МВД России по Улан-Удэ задержали 14-летнего подозреваемого.

Подросток признался, что хотел продать украденные гаджеты, но не смог снять блокировку и разбил их. Похищенное изъято сотрудниками полиции.

Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие. Решается вопрос о постановке несовершеннолетнего на профилактический учёт, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии. 
кража

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии водитель без прав сбил 12-летнего велосипедиста
В Бурятии водитель без прав сбил 12-летнего велосипедиста
Происшествия, 20.10.2021
Ребёнка с травмами госпитализировали в больницу 
В Забайкалье восстанавливают пострадавшие от ветра объекты
В Забайкалье восстанавливают пострадавшие от ветра объекты
Происшествия, 20.10.2021
Шквалистый ветер обрушился на регион весной
В Бурятии хозяин собак, загрызших заживо пенсионерку, получил срок
В Бурятии хозяин собак, загрызших заживо пенсионерку, получил срок
Происшествия, 20.10.2021
Мужчина выпускал агрессивных собак на выгул без поводков и намордников 
В Бурятии продолжают искать утонувшего мужчину
В Бурятии продолжают искать утонувшего мужчину
Происшествия, 19.10.2021
Лодка с двумя мужчина перевернулась в начале прошлой недели 
В Улан-Удэ произошёл крупный пожар
В Улан-Удэ произошёл крупный пожар
Происшествия, 19.10.2021
Горел двухэтажный жилой дом и пристроенные к нему котельная, гостевой дом
В Бурятии продавец подменила золотые цепочки на бижутерию
В Бурятии продавец подменила золотые цепочки на бижутерию
Происшествия, 19.10.2021
Общая стоимость золотых украшений составляет 36 тысяч рублей 
В Забайкалье обнаружены останки древнего человека
В Забайкалье обнаружены останки древнего человека
Происшествия, 18.10.2021
Находка временно помещена в местный краеведческий музей
В Улан-Удэ водитель сбил пенсионера и скрылся с места ДТП
В Улан-Удэ водитель сбил пенсионера и скрылся с места ДТП
Происшествия, 18.10.2021
Сотрудники ГИБДД ищут свидетелей этого дорожного происшествия  
В Улан-Удэ за выходные дважды врезались в светофорную стойку
В Улан-Удэ за выходные дважды врезались в светофорную стойку
Происшествия, 18.10.2021
Пострадала светофорная стойка в 47 квартале 
Мстительный сосед поджёг дом жителей Бурятии
Мстительный сосед поджёг дом жителей Бурятии
Происшествия, 18.10.2021
На момент происшествия в доме находилась семья из шести человек 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^