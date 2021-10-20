Женщину отправили в колонию
31-летняя жительница Бичурского района Бурятии признана виновной в применении насилия в отношении представителя власти.
В суде установлено, что в августе инспектор по делам несовершеннолетних отдела МВД по Бичурскому району совместно с представителем комиссии по делам несовершеннолетних проверила сообщение о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей жительницы села Билютай. Для выяснения обстоятельств инспектор прибыла по месту жительства проверяемой семьи. Хозяйка дома, проявив агрессию, нанесла сотруднику полиции два удара кулаком в область предплечья, причинив ей физическую боль.
Бичурский районный суд с учётом непогашенной судимости назначил виновной наказание в виде четырёх лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.
Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Жительница Бурятии с кулаками встретила инспектора ПДН
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