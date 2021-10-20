Жительница Бурятии с кулаками встретила инспектора ПДН

Женщину отправили в колонию



31-летняя жительница Бичурского района Бурятии признана виновной в применении насилия в отношении представителя власти.



В суде установлено, что в августе инспектор по делам несовершеннолетних отдела МВД по Бичурскому району совместно с представителем комиссии по делам несовершеннолетних проверила сообщение о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей жительницы села Билютай. Для выяснения обстоятельств инспектор прибыла по месту жительства проверяемой семьи. Хозяйка дома, проявив агрессию, нанесла сотруднику полиции два удара кулаком в область предплечья, причинив ей физическую боль.



Бичурский районный суд с учётом непогашенной судимости назначил виновной наказание в виде четырёх лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.



Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

