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В Улан-Удэ за выходные дважды врезались в светофорную стойку

В Улан-Удэ за выходные дважды врезались в светофорную стойку
Происшествия,  Фото:Администрация Улан-Удэ
Пострадала светофорная стойка в 47 квартале

В Улан-Удэ за сутки в результате аварии пострадала светофорная стойка на перекрёстке проспект Строителей и улицы Тобольская, сообщили в МБУ «Горсвет».

Вечером в пятницу, 15 октября в оперативно-диспетчерскую службу поступила заявка о дорожно-транспортном происшествие в 47 квартале в результате которой погнулась светофорная стойка.

Сотрудники МБУ «Горсвет» в 23:30 приступили к работе по замене светофорной стойки, и уже к 3:00 ремонтные работы закончились.

На следующий день, 16 октября, в 16:18 на том же перекрёстке произошло ещё одно дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля Mazda Demio не справившись с управлением, врезалась в светофорную стойку. В результате столкновения светофор не пострадал.

На сегодня в столице Бурятии в результатах дорожно-транспортных происшествий было сбито четыре светофорных стойки и 35 опор наружного освещения.



ДТП

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