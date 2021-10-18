В Улан-Удэ за выходные дважды врезались в светофорную стойку













В Улан-Удэ за сутки в результате аварии пострадала светофорная стойка на перекрёстке проспект Строителей и улицы Тобольская, сообщили в МБУ «Горсвет».Вечером в пятницу, 15 октября в оперативно-диспетчерскую службу поступила заявка о дорожно-транспортном происшествие в 47 квартале в результате которой погнулась светофорная стойка.Сотрудники МБУ «Горсвет» в 23:30 приступили к работе по замене светофорной стойки, и уже к 3:00 ремонтные работы закончились.На следующий день, 16 октября, в 16:18 на том же перекрёстке произошло ещё одно дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля Mazda Demio не справившись с управлением, врезалась в светофорную стойку. В результате столкновения светофор не пострадал.На сегодня в столице Бурятии в результатах дорожно-транспортных происшествий было сбито четыре светофорных стойки и 35 опор наружного освещения.