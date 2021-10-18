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Забор сгорел в селе в Бурятии

Забор сгорел в селе в Бурятии
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Возможно, пламя перекинулось с горящей травы

16 октября в селе Сотниково Иволгинского района Бурятии загорелся забор на территории частного домовладения. На момент прибытия пожарных деревянное ограждение горело на небольшой площади. Угрозы населённому пункту и жилым строениям не было.

- Открытое горение было оперативно ликвидировано. В результате пожара дощатый забор уничтожен на площади три квадратных метра, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Пожар, вероятно, произошёл из-за причин, связанных с неосторожным обращением с огнём: пламя с загоревшейся травы на пустующем участке, куда имелся свободный доступ, перешло на ограждение.

пожар

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