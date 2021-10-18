Возможно, пламя перекинулось с горящей травы
16 октября в селе Сотниково Иволгинского района Бурятии загорелся забор на территории частного домовладения. На момент прибытия пожарных деревянное ограждение горело на небольшой площади. Угрозы населённому пункту и жилым строениям не было.
- Открытое горение было оперативно ликвидировано. В результате пожара дощатый забор уничтожен на площади три квадратных метра, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Пожар, вероятно, произошёл из-за причин, связанных с неосторожным обращением с огнём: пламя с загоревшейся травы на пустующем участке, куда имелся свободный доступ, перешло на ограждение.
Забор сгорел в селе в Бурятии
Происшествия, Фото:
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