Забор сгорел в селе в Бурятии

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Возможно, пламя перекинулось с горящей травы



16 октября в селе Сотниково Иволгинского района Бурятии загорелся забор на территории частного домовладения. На момент прибытия пожарных деревянное ограждение горело на небольшой площади. Угрозы населённому пункту и жилым строениям не было.



- Открытое горение было оперативно ликвидировано. В результате пожара дощатый забор уничтожен на площади три квадратных метра, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.



Пожар, вероятно, произошёл из-за причин, связанных с неосторожным обращением с огнём: пламя с загоревшейся травы на пустующем участке, куда имелся свободный доступ, перешло на ограждение.



