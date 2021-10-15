В Бурятии в ДТП травмировалась дочь водителя «Тойоты»

Происшествия, Фото: УГИБДД по Бурятии

Девочку осматривали медики



Вчера утром в Селенгинском районе Бурятии произошло ДТП.



32-летний водитель автомобиля «Тойота Королла», следуя по автодороге «Гусиноозерск – Петропавловка – Закаменск», на 55 км. не справился с управлением и совершил опрокидывание.



В результате ДТП девятилетняя дочь водителя получила травмы, после осмотра медиками отпущена домой, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

