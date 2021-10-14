В Улан-Удэ с рельсов сошёл трамвай

Инцидент произошёл в обеденное время



14 октября, приблизительно в 12 часов произошёл сход трамвая с рельсов на кольцевом движении в 20а квартале в Улан-Удэ. На место происшествия выехала аварийная бригада службы пути и энергослужбы управления



- Вагон №55 следовал по маршруту №2 при проезде по автоматическому стрелочному переводу № 24 произошло срабатывание перевода под вагоном, в результате чего произошёл сход 2 тележки, - сообщили в МУП «Управление трамвая».



Движение трамваев временно было изменено. 14:01 движение было открыто.



Точная причина срабатывания стрелочного перевода и схода ваона выясняется.

