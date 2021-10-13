Житель Бурятии черенком от лопаты избил строителя

Инцидент произошёл в День строителя



30-летний житель Иволгинского района Бурятии подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.



Установлено, что в августе мужчина, отмечая в частном подворье День строителя, нанёс телесные повреждения своему коллеге по ремеслу. Конфликт возник на почве его ссоры с женой потерпевшего, также участвовавшей в праздновании.



Увидев перебранку, присоединившийся к компании супруг стал высказывать претензии в адрес оппонента. Взаимные упрёки мужчин закончились нанесением телесных повреждений: когда нетрезвый потерпевший, споткнувшись, упал, подозреваемый схватил лопату и черенком дважды ударил его по ноге.



В результате потерпевший получил переломы большеберцовой и малоберцовой костей. Подозреваемый задержан прибывшими по сигналу участников компании полицейскими.



Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

