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Житель Бурятии черенком от лопаты избил строителя

Житель Бурятии черенком от лопаты избил строителя
Происшествия,  Фото:pexels.com
Инцидент произошёл в День строителя

30-летний житель Иволгинского района Бурятии подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Установлено, что в августе мужчина, отмечая в частном подворье День строителя, нанёс телесные повреждения своему коллеге по ремеслу. Конфликт возник на почве его ссоры с женой потерпевшего, также участвовавшей в праздновании.

Увидев перебранку, присоединившийся к компании супруг стал высказывать претензии в адрес оппонента. Взаимные упрёки мужчин закончились нанесением телесных повреждений: когда нетрезвый потерпевший, споткнувшись, упал, подозреваемый схватил лопату и черенком дважды ударил его по ноге.

В результате потерпевший получил переломы большеберцовой и малоберцовой костей. Подозреваемый задержан прибывшими по сигналу участников компании полицейскими.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии. 
избиение

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