Электричество пропало более чем на четыре часа
В субботу, 2 октября, в Улан-Удэ часть микрорайона Забайкальский осталась без электричества. Виной всему стал грузовик с манипулятор, оборвавший провода. Произошёл инцидент на улице Багряная, 15а.
Из-за этого в 13:50 было отключено электроснабжение на части улицы Багряная, переулка Багряный, улицы Поклонная.
В 18:20 энергетики восстановили воздушную линию с изолированными проводами, запитав всех потребителей по нормальной схеме.
- Время отключения составило 4 часа 30 минут, - сообщают оперативные службы города.
В Улан-Удэ грузовик манипулятором оборвал провода
Происшествия, Фото:
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