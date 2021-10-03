В Улан-Удэ грузовик манипулятором оборвал провода

Электричество пропало более чем на четыре часа



В субботу, 2 октября, в Улан-Удэ часть микрорайона Забайкальский осталась без электричества. Виной всему стал грузовик с манипулятор, оборвавший провода. Произошёл инцидент на улице Багряная, 15а.



Из-за этого в 13:50 было отключено электроснабжение на части улицы Багряная, переулка Багряный, улицы Поклонная.



В 18:20 энергетики восстановили воздушную линию с изолированными проводами, запитав всех потребителей по нормальной схеме.



- Время отключения составило 4 часа 30 минут, - сообщают оперативные службы города.

