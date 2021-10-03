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В Улан-Удэ грузовик манипулятором оборвал провода

В Улан-Удэ грузовик манипулятором оборвал провода
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Электричество пропало более чем на четыре часа

В субботу, 2 октября, в Улан-Удэ часть микрорайона Забайкальский осталась без электричества. Виной всему стал грузовик с манипулятор, оборвавший провода. Произошёл инцидент на улице Багряная, 15а.

Из-за этого в 13:50 было отключено электроснабжение на части улицы Багряная, переулка Багряный, улицы Поклонная.

В 18:20 энергетики восстановили воздушную линию с изолированными проводами, запитав всех потребителей по нормальной схеме.

- Время отключения составило 4 часа 30 минут, - сообщают оперативные службы города. 
отключение света

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