Машину полицейские остановили ночью
Ночью 21 сентября в километре от села Шерашево Кабанского района Бурятии сотрудники полиции остановили автомобиль. В салоне обнаружили байкальский омуль, сеть, а также резиновую лодку с вёслами. Водитель пояснил, что всё это принадлежит его пассажиру.
Ущерб, причинённый водным биологическим ресурсам, составил более 65 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Предварительно установлено, что ранее судимый за незаконный вылов омуля и кражу 20-летний житель села Ильинка поймал рыбу на Байкале возле села Оймур. Позвонив своему знакомому, он попросил его забрать с берега и довезти до дома.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».
Как сообщал «Байкал-Daily», на днях на въезде в город Бабушкин в автомобиле нашли мешок с омулем. Водитель заявил, что нашёл его на берегу Байкала.
20-летний житель Бурятии второй раз попался на вылове омуля
Происшествия, Фото:
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