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20-летний житель Бурятии второй раз попался на вылове омуля

20-летний житель Бурятии второй раз попался на вылове омуля
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Машину полицейские остановили ночью

Ночью 21 сентября в километре от села Шерашево Кабанского района Бурятии сотрудники полиции остановили автомобиль. В салоне обнаружили байкальский омуль, сеть, а также резиновую лодку с вёслами. Водитель пояснил, что всё это принадлежит его пассажиру.

Ущерб, причинённый водным биологическим ресурсам, составил более 65 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Предварительно установлено, что ранее судимый за незаконный вылов омуля и кражу 20-летний житель села Ильинка поймал рыбу на Байкале возле села Оймур. Позвонив своему знакомому, он попросил его забрать с берега и довезти до дома.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».

Как сообщал «Байкал-Daily», на днях на въезде в город Бабушкин в автомобиле нашли мешок с омулем. Водитель заявил, что нашёл его на берегу Байкала. 
браконьерство омуль

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