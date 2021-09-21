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Жителя Бурятии отправили в колонию за дерзкую кражу в поезде

Жителя Бурятии отправили в колонию за дерзкую кражу в поезде
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Вор несколько раз залез под подушку спящего пассажира

Житель Бурятии, обокравший пассажира поезда, предстал перед судом в городе Зима Иркутской области.

Всё произошло в апреле 2021 года в поезде сообщением «Владивосток-Омск». Ночью житель Бурятии стащил банковскую карту у спящего соседа по вагону. Когда поезд остановился на станции Зима, воришка побежал к банкомату снимать деньги. Пин-код от карты вор знал, так как он был записан на бумажке.

- Подсудимый взял из-под подушки уснувшего пассажира портмоне, в котором лежала банковская карта, завёрнутая в банковский листок с пин-кодом. Он запомнил пин-код, бумажку обратно вложил в портмоне, а его – под подушку, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

На станции вор сперва снял 40 тысяч рублей, затем снова 40 тысяч. После не удержался от искушения, вернулся к банкомату и на этот раз снял 80 тысяч.

Вернувшись в вагон, житель Бурятии подбросил карту хозяину.

- В ходе судебного заседания мужчина свою вину признал полностью и в содеянном раскаялся, - отметили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Суд признал подсудимого виновным, назначил лишение свободы сроком 2 года 8 месяцев.


кража поезд

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