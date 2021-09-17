Задержанный с оружием житель Бурятии заявил, что нашёл его

Изъятый карабин был переделан под стрельбу боевыми патронами
В Закаменском районе Бурятии росгвардейцы и инспекторы Бурприроднадзора проводили рейд в лесу. В двух километрах от села Дутулур они задержали мужчину с оружием, рассказали в Росгвардии по Бурятии.
У 63-летнего мужчины, жителя райцентра, был при себе охолощенный карабин, калибра 7,62 мм, со следами переделки под стрельбу боевыми патронами.
В ходе разбирательств пенсионер заявил, что нашёл оружие в лесу, а в момент задержания хотел проверить работоспособность находки.
Материалы переданы в отдел полиции. В действиях гражданина усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 Уголовного кодекса РФ.
Изъятый незаконный карабин и патроны направлены на баллистическую экспертизу и последующее уничтожение.
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Изъятый карабин был переделан под стрельбу боевыми патронами
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