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Задержанный с оружием житель Бурятии заявил, что нашёл его

Задержанный с оружием житель Бурятии заявил, что нашёл его
Происшествия,  Фото:Росгвардия по РБ
Изъятый карабин был переделан под стрельбу боевыми патронами

В Закаменском районе Бурятии росгвардейцы и инспекторы Бурприроднадзора проводили рейд в лесу. В двух километрах от села Дутулур они задержали мужчину с оружием, рассказали в Росгвардии по Бурятии.

У 63-летнего мужчины, жителя райцентра, был при себе охолощенный карабин, калибра 7,62 мм, со следами переделки под стрельбу боевыми патронами.

В ходе разбирательств пенсионер заявил, что нашёл оружие в лесу, а в момент задержания хотел проверить работоспособность находки.


Материалы переданы в отдел полиции. В действиях гражданина усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 Уголовного кодекса РФ.

Изъятый незаконный карабин и патроны направлены на баллистическую экспертизу и последующее уничтожение.



Росгвардия оружие

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