Сбытом синтетики они занимались несколько месяцев
В Кировской области прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трёх закладчиков. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в покушении на незаконный сбыт и незаконном сбыте наркотических средств в значительном и крупном размерах, сообщает прокуратура Кировской области.
Обвиняемые – уроженцы Бурятии и Омской области. С ноября 2020 по февраль 2021 года они занимались сбытом синтетических наркотиков в Кировской области.
Наркотики молодые люди распространяли через тайники-закладчики, перед этим получив оплату от покупателей. Наркозависимые переводили деньги с помощью платёжных систем в Интернете.
На данный момент уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Кирова.
Уголовное дело в отношении восьми других участников организованной преступной группы в настоящий момент рассматривается в суде.
Жители Бурятии «трудились» закладчиками в Кировской области
Происшествия, Фото:
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