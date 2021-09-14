Жители Бурятии «трудились» закладчиками в Кировской области

Происшествия, Фото: прокуратура Кировской области

Сбытом синтетики они занимались несколько месяцев



В Кировской области прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трёх закладчиков. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в покушении на незаконный сбыт и незаконном сбыте наркотических средств в значительном и крупном размерах, сообщает прокуратура Кировской области.



Обвиняемые – уроженцы Бурятии и Омской области. С ноября 2020 по февраль 2021 года они занимались сбытом синтетических наркотиков в Кировской области.



Наркотики молодые люди распространяли через тайники-закладчики, перед этим получив оплату от покупателей. Наркозависимые переводили деньги с помощью платёжных систем в Интернете.



На данный момент уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Кирова.



Уголовное дело в отношении восьми других участников организованной преступной группы в настоящий момент рассматривается в суде.

