В Бурятии четверо парней зверски убили знакомого

Убийцы скинули труп в Байкал



В Кабанском районе Бурятии четверо молодых людей в возрасте от 18 до 23 лет предстали перед судом за убийство знакомого. Они признаны виновными по статье «Убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору», сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.



Кровавая драма произошла ночью 28 марта 2020 года в городе Бабушкин. Четверо молодых людей, двое из которых на тот момент были несовершеннолетними, распивали спиртное в квартире у одного из них.



Во время застолья молодые собутыльники вспомнили про одного местного жителя, к которому испытывали неприязнь, и решили разобраться с ним. Они насильно привели 23-летнего парня в квартиру, где принялись избивать его.



Потерпевший, пытаясь спастись, пообещал пьяной компании деньги. Его повели домой, где находились наличные. По пути на улице молодой человек вырвался и стал убегать. Но компания догнала его и вернула в квартиру, где продолжили избивать. Они нанесли жертве удары обухом топора и палками, после чего задушили верёвкой.



Следующим вечером соучастники, завернув тело в ковёр, на санях вывезли его по льду на Байкал, где через прорубь скинули в воду.



После задержания один из молодых людей указал место на льду. При обследовании дна водолазы обнаружили труп.



Верховный суд Бурятии двум молодым людям, которые на момент преступления были несовершеннолетними, назначил наказание в виде 7 и 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Их взрослые соучастники получили 11 и 12 лет в колонии строгого режима.

