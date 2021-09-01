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В Бурятии четверо парней зверски убили знакомого

В Бурятии четверо парней зверски убили знакомого
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Убийцы скинули труп в Байкал

В Кабанском районе Бурятии четверо молодых людей в возрасте от 18 до 23 лет предстали перед судом за убийство знакомого. Они признаны виновными по статье «Убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору», сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

Кровавая драма произошла ночью 28 марта 2020 года в городе Бабушкин. Четверо молодых людей, двое из которых на тот момент были несовершеннолетними, распивали спиртное в квартире у одного из них.

Во время застолья молодые собутыльники вспомнили про одного местного жителя, к которому испытывали неприязнь, и решили разобраться с ним. Они насильно привели 23-летнего парня в квартиру, где принялись избивать его.

Потерпевший, пытаясь спастись, пообещал пьяной компании деньги. Его повели домой, где находились наличные. По пути на улице молодой человек вырвался и стал убегать. Но компания догнала его и вернула в квартиру, где продолжили избивать. Они нанесли жертве удары обухом топора и палками, после чего задушили верёвкой.

Следующим вечером соучастники, завернув тело в ковёр, на санях вывезли его по льду на Байкал, где через прорубь скинули в воду.

После задержания один из молодых людей указал место на льду. При обследовании дна водолазы обнаружили труп.

Верховный суд Бурятии двум молодым людям, которые на момент преступления были несовершеннолетними, назначил наказание в виде 7 и 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Их взрослые соучастники получили 11 и 12 лет в колонии строгого режима.
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