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В Улан-Удэ обокрали мужчину, купавшегося в одежде

В Улан-Удэ обокрали мужчину, купавшегося в одежде
Происшествия,  Фото:ориентировка МВД по Бурятии
Полиция ищет подозреваемого в краже

В Улан-Удэ полицейские разыскивают подозреваемого в краже сотового телефона на берегу реки Уда. Инцидент произошёл вечером 14 августа, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Неизвестный на берегу реки Уда украл телефон, оставленный купающимся в одежде мужчиной.

Позже также с банковского счёта потерпевшего было списано 200 рублей. Неизвестный расплатился при помощи мобильного телефона бесконтактным способом в продуктовом магазине. Общая сумма ущерба составила 15 300 тысячи рублей.

В совершении преступления подозревается молодой человек европейской внешности, рост 180 см, худощавого телосложения.

Был одет: рубашка белая, брюки синие.

При наличии какой-либо информации о мужчине, либо его местонахождении полицейские просят сообщить по телефонам: 8(924)651-07-33, 8(927)324-44-63 или 102 (112).
кража

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