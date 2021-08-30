В Улан-Удэ обокрали мужчину, купавшегося в одежде

Неизвестный на берегу реки Уда украл телефон, оставленный купающимся в одежде мужчиной.







Позже также с банковского счёта потерпевшего было списано 200 рублей. Неизвестный расплатился при помощи мобильного телефона бесконтактным способом в продуктовом магазине. Общая сумма ущерба составила 15 300 тысячи рублей.







В совершении преступления подозревается молодой человек европейской внешности, рост 180 см, худощавого телосложения.





Был одет: рубашка белая, брюки синие.







При наличии какой-либо информации о мужчине, либо его местонахождении полицейские просят сообщить по телефонам: 8(924)651-07-33, 8(927)324-44-63 или 102 (112).

В Улан-Удэ полицейские разыскивают подозреваемого в краже сотового телефона на берегу реки Уда. Инцидент произошёл вечером 14 августа, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.