 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 августа

26 августа

Популярное

В посёлке Наушки в Бурятии объявлен режим ЧС

В посёлке Наушки в Бурятии объявлен режим ЧС
Происшествия,  Фото:online_buryatia
В Наушках подтопило улицы, дворы и дома

Режим ЧС объявлен из-за подтопления в посёлке Наушки Кяхтинского района Бурятии. Об этом сообщается в группе «Кяхта-инфо.24/7».

Подтоплены улицы, дворы, также вода проникла в дома жителей. Количество подтопленных объектов пока не называется. Видео с места появилось в паблике online_buryatia.


На районном заседании штаба КЧС решено объявить режим ЧС в границах посёлка Наушки на подтопленных улицах, организовать подвоз питьевой воды, работу комиссии по оценке ущерба и определить пункт временного размещения.

По данным Бурятского Гидрометцентра, 27 августа выход воды на пойму Селенги составляет в Наушках 105 см.

Также в группе «Кяхта-инфо.24/7» отметили, что имеется угроза возникновения и распространения инфекционных заболеваний. Жителям напомнили: можно пить только кипячённую или бутилированную воду, мыть руки, овощи и фрукты запрещено в открытых водоемах. Необходимо обратиться к врачу при появлении симптомов инфекционного заболевания, самолечение при кишечных инфекциях опасно для здоровья и жизни. И провести дезинфекцию, дератизацию и санитарную уборку приусадебных участков и погребов после того, как вода отступит.

Накануне в группе сообщалось, что произошло проникновение выжимных вод в дом в посёлке. На место вчера выезжал начальник отдела ГО и ЧС администрации района для оценки ситуации на месте и принятия оперативных решений.

Вечером уточнили, что были подтоплены два дома на ул. Первая Набережная. Жильцы подтопленных домов отказались от эвакуации. Была названа и причина - подъём воды в Селенге.

- Уточняются данные потерпевших, оценивается ущерб, обследуется подтопленная территория. Будет оказана материальная помощь всем потерпевшим, - говорилось в сообщении.




режим ЧС подтопление

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ проверяют информацию о вечеринках за запертыми дверями
В Улан-Удэ проверяют информацию о вечеринках за запертыми дверями
Происшествия, 27.08.2021
В Бурятии боятся повторения трагедии в клубе «Хромая лошадь»
В Бурятии вода зашла в подвалы 26 жилых домов
В Бурятии вода зашла в подвалы 26 жилых домов
Происшествия, 27.08.2021
В Тункинском районе река вышла из русла
В Бурятии по вине пьяного водителя погиб пассажир
В Бурятии по вине пьяного водителя погиб пассажир
Происшествия, 27.08.2021
Смертельные ДТП происходят третий день подряд
В Иркутской области погиб водитель Honda CRV
В Иркутской области погиб водитель Honda CRV
Происшествия, 27.08.2021
Иномарка врезалась в остановку и опрокинулась  
В Иркутске начался суд над бандой сутенёров
В Иркутске начался суд над бандой сутенёров
Происшествия, 27.08.2021
Сутенёры вовлекали в «бизнес» несовершеннолетних девушек
В Бурятии полиция обнаружила незаконную точку покупки леса
В Бурятии полиция обнаружила незаконную точку покупки леса
Происшествия, 27.08.2021
Полиция пришла в пункт приёма и отгрузки древесины
В Бурятии сильно пьяный угонщик велосипеда с трудом на нём ехал
В Бурятии сильно пьяный угонщик велосипеда с трудом на нём ехал
Происшествия, 27.08.2021
Вора, укравшего велосипеда, нашли росгвардейцы
В Братске экс-начальника ветстанции осудили за гашиш
В Братске экс-начальника ветстанции осудили за гашиш
Происшествия, 27.08.2021
После инцидента руководителя бюджетного учреждения уволили
Улан-удэнку осудили за «волшебные бобы»
Улан-удэнку осудили за «волшебные бобы»
Происшествия, 27.08.2021
На суде женщина раскаялась в содеянном
В Бурятии сотрудники лесоохраны отправились на выброс дыма
В Бурятии сотрудники лесоохраны отправились на выброс дыма
Происшествия, 27.08.2021
На место отправились 30 сотрудников лесной охраны
В Бурятии мужчина скончался от наездов двух машин
В Бурятии мужчина скончался от наездов двух машин
Происшествия, 27.08.2021
Один из водителей скрылся с места аварии
В Забайкалье утром произошло землетрясение
В Забайкалье утром произошло землетрясение
Происшествия, 27.08.2021
На место выехала оперативная группа

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^