В посёлке Наушки в Бурятии объявлен режим ЧС

Подтоплены улицы, дворы, также вода проникла в дома жителей. Количество подтопленных объектов пока не называется. Видео с места появилось в паблике online_buryatia.







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Режим ЧС объявлен из-за подтопления в посёлке Наушки Кяхтинского района Бурятии. Об этом сообщается в группе «Кяхта-инфо.24/7».На районном заседании штаба КЧС решено объявить режим ЧС в границах посёлка Наушки на подтопленных улицах, организовать подвоз питьевой воды, работу комиссии по оценке ущерба и определить пункт временного размещения.По данным Бурятского Гидрометцентра, 27 августа выход воды на пойму Селенги составляет в Наушках 105 см.Также в группе «Кяхта-инфо.24/7» отметили, что имеется угроза возникновения и распространения инфекционных заболеваний. Жителям напомнили: можно пить только кипячённую или бутилированную воду, мыть руки, овощи и фрукты запрещено в открытых водоемах. Необходимо обратиться к врачу при появлении симптомов инфекционного заболевания, самолечение при кишечных инфекциях опасно для здоровья и жизни. И провести дезинфекцию, дератизацию и санитарную уборку приусадебных участков и погребов после того, как вода отступит.Накануне в группе сообщалось, что произошло проникновение выжимных вод в дом в посёлке. На место вчера выезжал начальник отдела ГО и ЧС администрации района для оценки ситуации на месте и принятия оперативных решений.Вечером уточнили, что были подтоплены два дома на ул. Первая Набережная. Жильцы подтопленных домов отказались от эвакуации. Была названа и причина - подъём воды в Селенге.- Уточняются данные потерпевших, оценивается ущерб, обследуется подтопленная территория. Будет оказана материальная помощь всем потерпевшим, - говорилось в сообщении.