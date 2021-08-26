В сетях на дне Байкала погибают тысячи рачков

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Специалисты составят карту загрязнения Байкала сетями



Завершился первый этап независимой научно-исследовательской экспедиции в рамках проекта «Байкал без сетей».



Экспедиция длилась 12 дней. Она смогла привлечь к участию представителей Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры, Ангаро-Байкальского управления федерального агентства по рыболовству, инспекторов и руководителей прибрежных особо охраняемых природных территорий (ООПТ), учёных из Института океанологии имени Ширшова Российской академии наук, общественников и СМИ.



Работали дайверы



Экспедиционный катер стартовал из посёлка Листвянка и направился вдоль восточного берега озера, прошёл пролив Малое море, обогнув остров Ольхон, проследовал к восточному побережью в Чивыркуйский залив, затем — до Максимихи, через залив Провал и обратно в Листвянку.



- Профессиональные дайверы выполнили несколько погружений в целях выявления затонувших рыболовных сетей и их подъёма на поверхность для дальнейшей утилизации. Аналогичные работы велись с лодки с использованием подводной видеокамеры. В поднятых сетях были обнаружены тысячи запутавшихся рачков из группы амфипод. Многие из них являются «санитарами» Байкала, поскольку питаются падалью. Зачастую, поедая падаль из затонувших сетей, например, рыбу, они запутываются и гибнут в них сами. Это приводит к привлечению других трупоядных рачков, которые, в свою очередь, тоже запутываются в сети. Постепенно их становится всё больше, - сообщили в фонде «Озеро Байкал».



В одном месте была обнаружена промысловая сеть, которую, к сожалению, поднять не удалось. Во-первых, промысловые сети изначально очень больших размеров, и ввиду «обрастания» водорослями они становятся ещё более тяжёлыми.



Александр Красовский, руководитель экспедиции, рассказал, что существуют специальные техники по подъёму промысловых сетей: на поверхность сеть поднимают два звена водолазов, разрезая и сматывая сеть по частям, траление же наносит большой вред экосистеме озера.



Промысловую сеть не удалось поднять и по другой причине: дайверы отметили, что при прикосновении сеть стала крошиться на микрочастицы (микропластик).



Погружения учёных



- Погружения выполнялись также и учёными из Института океанологии РАН, но с целью визуального наблюдения состояния водных экосистем озера и отбора проб воды в точках локализации сетей и в воде, чистой от сетевого загрязнения, отбора биоматериалов из состава обрастания сетей и фрагментов самих затонувших сетей, - продолжили в фонде.



В ближайшее время полученные образцы и новые данные будут более подробно изучены в лаборатории Института океанологии РАН, после чего станет возможным представить более детализированную информацию об этих явлениях.



Отдельная подборка проб воды и биоматериалов с поверхности затонувших рыболовных сетей в ближайшее время будет направлена в Санкт-Петербургский научно-исследовательский центр экологической безопасности РАН для выявления всего спектра цианобактерий, обрастающих сети, и, что наиболее важно, для выявления их токсичности.



Только после получения результатов всех научных исследований можно будет сделать вывод о том, какой вред наносят затонувшие сети экосистеме Байкала.



Также будет составлена карта сетевого загрязнения - по итогам второго этапа экспедиции. Помимо этого, будут выполнены аналитические исследования по проблематике сетевого загрязнения и применяемым превентивным мерам, проанализированы нормативные документы, а также изучен опыт зарубежных стран.



Сейчас планируется второй этап экспедиции, который должен состояться до конца сентября 2021 года и охватить не пройденную акваторию озера. На этом этапе в экспедиции также примут участие учёные из Института океанологии РАН, но уже в более расширенном составе.







