 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 августа

24 августа

Популярное

Четверо иркутян угоняли машины, чтобы уехать в Бурятию

Четверо иркутян угоняли машины, чтобы уехать в Бурятию
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Угонщики объяснили свои поступки желанием найти «удачный экземпляр»

В Ангарске задержали молодых людей, подозреваемые в угонах машин в Иркутской области. Как правило, они угоняли отечественные авто и бросали в других частях города. Парни пояснили, что «подбирали» автомобиль, чтобы отправиться на нём в соседний регион – в Бурятию.

В пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области рассказали, что несколько дней назад в Ангарске зафиксировали факты хищений и попыток угона подержанных машин марки «ВАЗ». Транспорт обнаруживали вдали от места стоянки вскрытым, а из салона пропадали магнитолы, видеорегистраторы, личные вещи владельцев. Кроме того, ряд автомобилей преступники предположительно вскрыли, но завести не смогли.

Вскоре с поличным были задержаны четверо человек возле похищаемого автомобиля. При этом стекло «ВАЗа» было разбито, а замок зажигания повреждён.

Задержанными оказались ранее судимые иркутяне в возрасте от 20 до 22 лет. Парни не стали отрицать причастность к содеянному и объяснили свои поступки желанием найти «удачный экземпляр» и отправиться на нём в Бурятию.

- А поезд, самолёт, автобус не рассматривали? – задала сотрудница полиции на допросе одному из задержанных.

- Я им предлагал, но не понравилось, - ответил он.


Возбуждены уголовные дела по статьям «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», а также «Кража».

Сейчас предварительно установлена их причастность к пропаже четырёх машин в Иркутске и Ангарске. Однако один из задержанных пояснил, что таким образом они угнали 26 автомобилей. Полицейские проверяют эту информацию.

Задержанные находятся под стражей.
кража угон

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии на крупном пожаре едва не сгорели дела осуждённых
В Бурятии на крупном пожаре едва не сгорели дела осуждённых
Происшествия, 25.08.2021
Сотрудница УФСИН, рискуя жизнью, спасала имущество на пожаре  
Тушу убитого волка в Бурятии передали ветеринарам
Тушу убитого волка в Бурятии передали ветеринарам
Происшествия, 25.08.2021
Ветеринарные специалисты проведут лабораторные исследования
В бурятском заказнике задержали заготовщиков конопли
В бурятском заказнике задержали заготовщиков конопли
Происшествия, 25.08.2021
Инспекторы заказника оказали помощь полиции
Четверо иркутян угоняли машины, чтобы уехать в Бурятию
Четверо иркутян угоняли машины, чтобы уехать в Бурятию
Происшествия, 25.08.2021
Угонщики объяснили свои поступки желанием найти «удачный экземпляр»
Жители Аршана в Бурятии: «На улице текли целые реки»
Жители Аршана в Бурятии: «На улице текли целые реки»
Происшествия, 25.08.2021
Из-за схода воды на улице образовалась промоина протяжённостью километр
В Улан-Удэ продавец воровал деньги из кассы ради ставок
В Улан-Удэ продавец воровал деньги из кассы ради ставок
Происшествия, 25.08.2021
Крупную кражу вскрыли в магазине бытовой техники
В Иркутске река Иркут поднялась выше критической отметки
В Иркутске река Иркут поднялась выше критической отметки
Происшествия, 25.08.2021
В МЧС ожидают дальнейший подъём уровня рек
В Улан-Удэ прохожий отобрал велосипед у ребёнка
В Улан-Удэ прохожий отобрал велосипед у ребёнка
Происшествия, 25.08.2021
Фоторобот преступника помогли составить подростки
СМИ: Бурятские врачи раздавали справки на оружие психбольным и наркоманам
СМИ: Бурятские врачи раздавали справки на оружие психбольным и наркоманам
Происшествия, 25.08.2021
В Бурятии началась глобальная проверка медицинских комиссий из-за ряда липовых справок
Читинца отправили в колонию на 17 лет за убийство в коллекторе
Читинца отправили в колонию на 17 лет за убийство в коллекторе
Происшествия, 25.08.2021
Мужчина устроил пожар в тепловом коллекторе
В Бурятии женщина получила травму, убираясь в школе
В Бурятии женщина получила травму, убираясь в школе
Происшествия, 24.08.2021
Она находилась на тот момент в очередном отпуске
В Иркутской области в ДТП из машины вылетел младенец
В Иркутской области в ДТП из машины вылетел младенец
Происшествия, 24.08.2021
Водитель отечественного автомобиля был пьян

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^