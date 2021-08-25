Четверо иркутян угоняли машины, чтобы уехать в Бурятию

- Я им предлагал, но не понравилось, - ответил он.







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В Ангарске задержали молодых людей, подозреваемые в угонах машин в Иркутской области. Как правило, они угоняли отечественные авто и бросали в других частях города. Парни пояснили, что «подбирали» автомобиль, чтобы отправиться на нём в соседний регион – в Бурятию.В пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области рассказали, что несколько дней назад в Ангарске зафиксировали факты хищений и попыток угона подержанных машин марки «ВАЗ». Транспорт обнаруживали вдали от места стоянки вскрытым, а из салона пропадали магнитолы, видеорегистраторы, личные вещи владельцев. Кроме того, ряд автомобилей преступники предположительно вскрыли, но завести не смогли.Вскоре с поличным были задержаны четверо человек возле похищаемого автомобиля. При этом стекло «ВАЗа» было разбито, а замок зажигания повреждён.Задержанными оказались ранее судимые иркутяне в возрасте от 20 до 22 лет. Парни не стали отрицать причастность к содеянному и объяснили свои поступки желанием найти «удачный экземпляр» и отправиться на нём в Бурятию.- А поезд, самолёт, автобус не рассматривали? – задала сотрудница полиции на допросе одному из задержанных.Возбуждены уголовные дела по статьям «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», а также «Кража».Сейчас предварительно установлена их причастность к пропаже четырёх машин в Иркутске и Ангарске. Однако один из задержанных пояснил, что таким образом они угнали 26 автомобилей. Полицейские проверяют эту информацию.Задержанные находятся под стражей.