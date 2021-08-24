В Бурятии на курортный посёлок сошла вода с гор

В Тункинском районе Бурятии на курортный посёлок Аршан сошла с гор вода. Местные жители засняли на видео крупные потоки на улице Габанова. «Вот такой водопад», - комментирует местная жительница.







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видео - @tunkaonline





Сегодня в администрации Тункинского района официально опровергли слухи о том, что на Аршан обрушился селевой поток.

Вчера, 23 августа, глава Тунки Чингис Маншеев вместе с главой Аршана Даниилом Молохоевым обследовали улицу Габанова, которую подтопило дождевыми водами. Они поднялись в горы, к верховьям сразу нескольких речек.- Выяснилось – их старые, почти засохшие русла наполнились недавними обильными осадками. Дело в том, что несколько дней подряд в Тункинской долине шли обильные дожди, - говорится в сообщении районной администрации.Специалисты администрации района в данный момент составляют акты, оформляют необходимую документацию, чтобы подать заявку на строительство дамбы.- Угрозы жизни и здоровью людей, проживающих в Аршане на улице Константина Габанова, нет. В ближайшие дни примем меры, чтобы обеспечить проезд по этой улице, - заявил глава Тункинского района Чингис Маншеев.