В Бурятии «чёрные» лесорубы устроили гонки с лесниками

Вскоре сотрудникам лесничества удалось опередить автомобиль нарушителей и преградить им путь.







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В республиканском агентстве лесного хозяйства рассказали о том, как в Тарбагатайском районе Бурятии лесники преследовали «чёрных» лесорубов.Во время ночного рейдового патрулирования леса сотрудники Заудинского лесничества увидели автомобиль «УАЗ» с прицепом, гружённый спиленными деревьями.Лесники выехали вслед за автомобилем. Водитель «УАЗ», заметив преследование, пытался скрыться. Нарушители даже отцепили прицеп, чтобы преградить путь лесникам. Однако сотрудники лесной охраны были готовы к такому манёвру.«Чёрными» лесорубами оказались трое мужчин из Улан-Удэ. Выяснилось, что они незаконно срубили шесть кубометров сосны в защитных лесах. Ущерб, причинённый лесному фонду, превысил 130 тысяч рублей.Незаконно вырубленные деревья, автомобиль «УАЗ», самодельный прицеп и бензопила были изъяты.В отношении мужчин пока составлены протоколы по статьям 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений» и 8.32 КоАП «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах». Все материалы переданы в ОМВД по Тарбагатайскому району для возбуждения уголовного дела.Обо всех нарушениях лесники просят сообщать на горячую линию лесной охраны по телефону (3012) 20-44-44.