В Улан-Удэ подросток украл полковника Сандерса

Дознаватель установил, что молодой человек совершил кражу из хулиганских побуждений. С хардпостером он гулял по городу и фотографировался с ним вместе с друзьями, выкладывая сторис и снимки в социальных сетях. После картонную фигуру подросток выбросил.







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18 августа в полицию Улан-Удэ обратился директор кафе быстрого питания. Из кафе украли хардпостер – ростовую рекламную фигуру полковника Сандерса.Сумма ущерба составила около шести тысяч рублей.Прибывшая на место следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия и изъяла записи с камер видеонаблюдения в кафе. В итоге кража была раскрыта. Полковника Сандерса, как выяснилось, стащил 16-летний подросток.- В момент совершения кражи несовершеннолетний не состоял на учёте в ПДН. Он воспитывается в благополучной семье, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.Сотрудники полиции нашли имущество в испорченном состоянии.- В ближайшее время родители подростка возместят сумму причинённого ущерба заявителю. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - уточнили в МВД по Бурятии.