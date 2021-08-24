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Жительницу Бурятии укусила змея

Жительницу Бурятии укусила змея
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Женщину госпитализировали в больницу

В Баргузинском районе Бурятии змея укусила женщину. Об этом сообщается в группе «Баргузин-инфо.24/7».

К администраторам группы обратился родственник пострадавшей:

«Добрый день! Подскажите, пожалуйста, что делать, на днях мою родственницу укусила змея, похожа на щитомордника. Обратились в местную больницу в Баргузине, её положили, но никакой вакцины не ставят, объясняя тем, что нет препаратов. Помогите нам, пожалуйста».

В минздраве Бурятии пояснили, что необходимое лекарство ожидается. Заявка была сделана в ГУП «Бурят-Фармация».

- Это щитомордник Gloydius intermedius. В целом, у щитомордников яд не очень сильный. Всё зависит от места укуса и реакции организма. Обязательно необходимо сделать уколы антигистаминного средства и адреналина. Это снимет аллергические проблемы, - объяснили в Бурприроднадзоре.

Как сообщал «Байкал-Daily», 9 августа в селе Вознесеновка Тарбагатайского района мальчика укусила змея, также щитомордник. Ребёнок сам виноват в произошедшем: увидев змею, он принялся снимать видео и приблизил к ней телефон.

В конце июля змеи укусили двух человек в Тарбагатайском районе – жителей сёл Тарбагатай и Бурнашево.

Специалисты просят ни в коем случае не убивать и не калечить змей. Во-первых, потому что ни одно живое существо не заслуживает такого отношения. А во-вторых, они питаются грызунами, которые не только наносят серьёзный ущерб сельскому хозяйству и домашним припасам, но и могут переносить инфекции.

Змея никогда не нападёт на человека первой и тем более не будет преследовать.

- Самый верный способ избежать укуса - мирно разойтись. Постарайтесь обогнуть её стороной или спугнуть, например, громко топая: пресмыкающиеся чувствительны к вибрации и предпочтут покинуть некомфортное для них место, - цитировала «Российская газета» Юрия Баженова, научного сотрудника Даурского заповедника. - Если же змея заползла в палатку или в дом, то можно использовать длинную, не меньше метра, палку, чтобы выбросить животное. Как вариант - загнать змею в плотно закрывающуюся емкость - ведро, кастрюлю и т.п. или плотный мешок и выпустить там, где она не будет представлять опасности для людей и домашнего скота.
змея

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