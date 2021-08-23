Аферисты из Бурятии обманули дочь легендарного лётчика на 23 млн

Происшествия, Фото: МВД России

Мошенников из Бурятии этапировали в Москву



В Москве раскрыто дерзкое преступление, совершённое в отношении дочери легендарного лётчика Валерия Чкалова, которой сейчас 82 года.



Несколько месяцев назад в полицию обратилась её внучка. Она сообщила, что с банковского счета 82-летней бабушки похищено свыше 23 млн рублей дистанционным способом.



По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, аферисты звонили пожилой женщине на протяжении двух недель. Представляясь сотрудниками правоохранительных органов, а также службы безопасности банка, они внушали пенсионерке, что неизвестные пытаются снять с её счетов деньги. В итоге убедили её перевести все сбережения на якобы надёжный страховочный счёт, который на самом деле принадлежал аферистам.



Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».



Установлено, что подозреваемые находятся в Бурятии. Трёх мошенников оперативники при участии Росгвардии задержали в Прибайкальском районе. Для проведения следственных действий они доставлены в Москву.



- В ходе обысков по адресам проживания фигурантов изъяты деньги, средства связи, банковские карты и иные предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. Предварительное расследование продолжается, - отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

