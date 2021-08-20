Житель Бурятии до смерти запинал свою маму

Происшествия, Фото: СУ СКР по Бурятии

Мужчина, убивший мать, сперва признал вину, а после пошёл на попятную



В Иволгинском районе следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 39-летнего местного жителя, который обвиняется в убийстве матери. Мужчина ранее уже был судим.



По данным следствия, он жил в селе Сотниково вместе с пожилой матерью, нигде не работал и часто выпивал. 23 февраля 2021 года с утра он начал отмечать День защитника отчества и позвал знакомых односельчан домой. Под вечер мужчина остался в доме наедине с матерью.



- На фоне алкогольного опьянения из-за незначительного повода он напал на женщину, повалил её на пол и стал с силой наносить удары ногами по различным частям тела, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Бурятии.



Спустя некоторое время он успокоился, но мать не поднималась с пола. Заметив возле неё кровь, мужчина позвонил бывшей сожительнице и соврал ей, сказав, что мать упала и ударилась. Подруга вызвала скорую медицинскую помощь.



Потерпевшую госпитализировали. Медики пытались спасти ей жизнь, но безуспешно. Спустя несколько дней женщина скончалась от повреждений внутренних органов.



Мужчину задержали. Он признал вину и дал подробные показания об обстоятельствах учинённой расправы.



- Однако позднее изменил свою позицию. Заявил, что оговорил себя и в доме в момент происшествия не находился. Также стал жаловаться на головные боли, якобы возникающие у него после аварии, в которую угодил ранее, сев нетрезвым за руль. Его доводы тщательно проверялись следствием, но не нашли своего подтверждения. Комиссией экспертов мужчина признан вменяемым, - сообщили в следственном управлении.



В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.





