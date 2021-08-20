Мужчина, убивший мать, сперва признал вину, а после пошёл на попятную
В Иволгинском районе следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 39-летнего местного жителя, который обвиняется в убийстве матери. Мужчина ранее уже был судим.
По данным следствия, он жил в селе Сотниково вместе с пожилой матерью, нигде не работал и часто выпивал. 23 февраля 2021 года с утра он начал отмечать День защитника отчества и позвал знакомых односельчан домой. Под вечер мужчина остался в доме наедине с матерью.
- На фоне алкогольного опьянения из-за незначительного повода он напал на женщину, повалил её на пол и стал с силой наносить удары ногами по различным частям тела, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Бурятии.
Спустя некоторое время он успокоился, но мать не поднималась с пола. Заметив возле неё кровь, мужчина позвонил бывшей сожительнице и соврал ей, сказав, что мать упала и ударилась. Подруга вызвала скорую медицинскую помощь.
Потерпевшую госпитализировали. Медики пытались спасти ей жизнь, но безуспешно. Спустя несколько дней женщина скончалась от повреждений внутренних органов.
Мужчину задержали. Он признал вину и дал подробные показания об обстоятельствах учинённой расправы.
- Однако позднее изменил свою позицию. Заявил, что оговорил себя и в доме в момент происшествия не находился. Также стал жаловаться на головные боли, якобы возникающие у него после аварии, в которую угодил ранее, сев нетрезвым за руль. Его доводы тщательно проверялись следствием, но не нашли своего подтверждения. Комиссией экспертов мужчина признан вменяемым, - сообщили в следственном управлении.
В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.
Житель Бурятии до смерти запинал свою маму
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мужчина, убивший мать, сперва признал вину, а после пошёл на попятную
Мужчину задержали при попытке передачи покупателю готовых документов
Родители погибшего малыша рассказали, как прошло первое судебное заседание
На крупном пожаре сгорели документы, оргтехника и почтовые отправления
Двое членов банды заключили досудебное соглашение о сотрудничестве с органами следствия
Уголовное дело передано в суд
Студент пошёл на обман, так как не хотел устранять задолженности по учёбе
Вор нечаянно запустил цепочку событий, приведших к временному закрытию кафе
Поисковые работы проводились на реке Турка
Пожар начался вечером, а потушили его ночью
Огонь повредил перегородки и пол
Один из потерпевших перечислил аферистам шесть миллионов
Пожар действует в труднодоступной местности
В республике всё чаще случаются автоаварии с животными
Происшествия, 19.08.2021
Сотрудники «Забайкалпожспас» отыскали заплутавших грибников