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Житель Бурятии до смерти запинал свою маму

Житель Бурятии до смерти запинал свою маму
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Мужчина, убивший мать, сперва признал вину, а после пошёл на попятную

В Иволгинском районе следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 39-летнего местного жителя, который обвиняется в убийстве матери. Мужчина ранее уже был судим.

По данным следствия, он жил в селе Сотниково вместе с пожилой матерью, нигде не работал и часто выпивал. 23 февраля 2021 года с утра он начал отмечать День защитника отчества и позвал знакомых односельчан домой. Под вечер мужчина остался в доме наедине с матерью.

- На фоне алкогольного опьянения из-за незначительного повода он напал на женщину, повалил её на пол и стал с силой наносить удары ногами по различным частям тела, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Бурятии.

Спустя некоторое время он успокоился, но мать не поднималась с пола. Заметив возле неё кровь, мужчина позвонил бывшей сожительнице и соврал ей, сказав, что мать упала и ударилась. Подруга вызвала скорую медицинскую помощь.

Потерпевшую госпитализировали. Медики пытались спасти ей жизнь, но безуспешно. Спустя несколько дней женщина скончалась от повреждений внутренних органов.

Мужчину задержали. Он признал вину и дал подробные показания об обстоятельствах учинённой расправы.

- Однако позднее изменил свою позицию. Заявил, что оговорил себя и в доме в момент происшествия не находился. Также стал жаловаться на головные боли, якобы возникающие у него после аварии, в которую угодил ранее, сев нетрезвым за руль. Его доводы тщательно проверялись следствием, но не нашли своего подтверждения. Комиссией экспертов мужчина признан вменяемым, - сообщили в следственном управлении.

В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.


убийство

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