Мужчина незаконно вырубил 90 сосен
Вступил в законную силу приговор Прибайкальского районного суда в отношении местного жителя, незаконно рубившего деревья. Мужчина признан виновным в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере.
«Чёрный лесоруб» получил условный срок. Также суд удовлетворил иск прокурора района о взыскании материального ущерба и обязал осуждённого выплатить 1,6 млн рублей в бюджет района.
- Из материалов дела следует, что селянин, не имея соответствующих документов, в период с 16 по 21 июля 2018 года совершил незаконную рубку 90 деревьев породы сосна на территории Прибайкальского района, - сообщили в пресс-службе суда.
Исполнением решения занимается служба судебных приставов.
В Бурятии «чёрный лесоруб» выплатит 1,6 млн
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