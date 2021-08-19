В Бурятии «чёрный лесоруб» выплатит 1,6 млн

Мужчина незаконно вырубил 90 сосен



Вступил в законную силу приговор Прибайкальского районного суда в отношении местного жителя, незаконно рубившего деревья. Мужчина признан виновным в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере.



«Чёрный лесоруб» получил условный срок. Также суд удовлетворил иск прокурора района о взыскании материального ущерба и обязал осуждённого выплатить 1,6 млн рублей в бюджет района.



- Из материалов дела следует, что селянин, не имея соответствующих документов, в период с 16 по 21 июля 2018 года совершил незаконную рубку 90 деревьев породы сосна на территории Прибайкальского района, - сообщили в пресс-службе суда.



Исполнением решения занимается служба судебных приставов.

