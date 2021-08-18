Житель Бурятии едва не сжёг обидчика заживо

Ночью 11 августа на улице Морских пехотинцев в Северобайкальске загорелся гараж, принадлежащий 33-летнему местному жителю. Огонь повредил стены и крышу гаража. Предварительный ущерб составил 170 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Оперативники уголовного розыска по подозрению в поджоге задержали 31-летнего ранее судимого знакомого владельца гаража.
Выяснилось, что хозяин гаража накануне устроил застолье с компанией знакомых. Во время распития алкоголя между ним и гостем возник конфликт.
После окончания вечеринки пьяный мужчина решил не заходить в дом, а остался ночевать на диване в гараже.
Гость же, с которым он поссорился, затаив обиду, взял из дома легковоспламеняющуюся жидкость и поджёг гараж обидчика. Поджигатель не знал, что его приятель находится внутри.
Проснувшись от дыма, мужчина успел выбрался на улицу. Он сам вызвал сотрудников полиции и пожарных.
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Следствие продолжается. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи – до пяти лет лишения свободы.