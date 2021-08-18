Житель Бурятии едва не сжёг обидчика заживо

Оперативники уголовного розыска по подозрению в поджоге задержали 31-летнего ранее судимого знакомого владельца гаража.







Ночью 11 августа на улице Морских пехотинцев в Северобайкальске загорелся гараж, принадлежащий 33-летнему местному жителю. Огонь повредил стены и крышу гаража. Предварительный ущерб составил 170 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.Выяснилось, что хозяин гаража накануне устроил застолье с компанией знакомых. Во время распития алкоголя между ним и гостем возник конфликт.После окончания вечеринки пьяный мужчина решил не заходить в дом, а остался ночевать на диване в гараже.Гость же, с которым он поссорился, затаив обиду, взял из дома легковоспламеняющуюся жидкость и поджёг гараж обидчика. Поджигатель не знал, что его приятель находится внутри.Проснувшись от дыма, мужчина успел выбрался на улицу. Он сам вызвал сотрудников полиции и пожарных.Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Следствие продолжается. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи – до пяти лет лишения свободы.