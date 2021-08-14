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В Иркутской области и Якутии введён режим ЧС

В Иркутской области и Якутии введён режим ЧС
Происшествия,  Фото:пресс-служба правительства Иркутской области
В регионах напряжённая ситуация с лесными пожарами

Иркутской области и Республике Саха (Якутия) введён режим чрезвычайной ситуации межрегионального характера. Такое решение принял глава МЧС России Евгений Зиничев на заседании правительственной комиссии, прошедшем 13 августа, в Якутске.

– В условиях обстановки, сложившейся на территории Якутии и Иркутской области, принимая во внимание неблагоприятный метеопрогноз с учётом обращения главы Рослесхоза, в соответствии с Постановлением Правительства № 376 от 17 мая 2011 года «О чрезвычайных ситуациях в лесах, возникших вследствие лесных пожаров» предлагаю ввести режим ЧС в лесах межрегионального характера и установить федеральный уровень реагирования, – сказал Евгений Зиничев.

По решению президента России, функции по координации действий сил и средств при тушении лесных пожаров переданы МЧС России. Повседневное управление возложено на Национальный центр управления кризисными ситуациями. При этом, определение тактики и методов тушения пожаров, непосредственное руководство силами в лесу остаётся за Рослесхозом.

В настоящее время в Иркутской области действует 21 лесной пожар на общей площади 113,2 тысячи гектара. Локализовано 10 пожаров на площади 20,9 тысячи гектара, в том числе четыре пожара в Катангском районе на площади 16,8 тысячи гектара. Ещё четыре пожара на площади 4,6 тысячи гектара ликвидированы.

– После введения режима ЧС регионального уровня мы фиксируем положительную динамику. Межрегиональный режим позволит МЧС использовать более широкие возможности по привлечению группировок и переброски сил МЧС из других регионов, – отметил Игорь Кобзев.

В Якутии действует 171 природный пожар с общей площадью активного горения больше шести миллионов гектаров. Дым от лесных пожаров накрывает не только Республику Саха (Якутия), но и соседние регионы, сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.
Иркутская область Якутия лесные пожары

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