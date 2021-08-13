 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 августа

12 августа

Популярное

В Иркутской области автомобиль с двумя детьми врезался в дерево

В Иркутской области автомобиль с двумя детьми врезался в дерево
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Мужчина вместе с детьми скрылся с места происшествия

Днём 11 августа на автодороге Р-255 «Сибирь» вблизи деревни Шульгино Аларского района Иркутской области произошло ДТП.

32-летний автомобилист съехал с проезжей части и врезался в дерево. После этого водитель уехал с места аварии.

В результате ДТП двоим несовершеннолетним пассажирам в возрасте трёх и пяти лет потребовалась медицинская помощь.


Свои действия мужчина объяснил испугом.

- Ребятишки заплакали, домой захотели к матери. Взял в охапку, испугался да понёс, - сказал водитель.

- А почему употребили алкоголь после ДТП? – поинтересовался сотрудник полиции.

- Стресс был, испугался тоже, дети орали, - сказал на допросе задержанный.

Полицейские установили, что виновник не имеет водительского удостоверения. В отношении автомобилиста составлено восемь административных материалов за различные нарушения правил дорожного движения.

Кроме этого, за оставление водителем места ДТП суд назначил нарушителю наказание в виде ареста на срок 10 суток, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
ДТП

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ столкнулись микроавтобус и «Тойота»
В Улан-Удэ столкнулись микроавтобус и «Тойота»
Происшествия, 13.08.2021
От удара «Тойоту» отбросило в сторону
В Иркутской области автомобиль с двумя детьми врезался в дерево
В Иркутской области автомобиль с двумя детьми врезался в дерево
Происшествия, 13.08.2021
Мужчина вместе с детьми скрылся с места происшествия
В Бурятии убийца уговаривал свидетелей солгать
В Бурятии убийца уговаривал свидетелей солгать
Происшествия, 13.08.2021
Очевидцы, поддавшись на уговоры, солгали фельдшеру
Житель Иркутской области убил двух человек и удерживал девочку
Житель Иркутской области убил двух человек и удерживал девочку
Происшествия, 13.08.2021
Школьница отправила клич о помощи своей однокласснице
В горах Бурятии в туриста ударила молния
В горах Бурятии в туриста ударила молния
Происшествия, 13.08.2021
В Тункинском районе проводится спасательная операция
В Забайкалье выявили партию поддельных халатов для «красной зоны»
В Забайкалье выявили партию поддельных халатов для «красной зоны»
Происшествия, 13.08.2021
Подделку отправил бизнесмен из Челябинской области
Жителя района, приехавшего за покупками, ограбили в Улан-Удэ
Жителя района, приехавшего за покупками, ограбили в Улан-Удэ
Происшествия, 13.08.2021
Приезжий зря согласился выпить с незнакомцами
В Улан-Удэ камера сняла кражу телефона в кафе
В Улан-Удэ камера сняла кражу телефона в кафе
Происшествия, 13.08.2021
Подозреваемый в краже ужинал в тот вечер с женщиной и ребёнок
В Бурятии пьяная женщина на легковушке врезалась в «КамАЗ»
В Бурятии пьяная женщина на легковушке врезалась в «КамАЗ»
Происшествия, 13.08.2021
В последнее время участились автоаварии с нетрезвыми автомобилистками
Улан-удэнец положил наркотики в кусты на глазах росгвардейцев
Улан-удэнец положил наркотики в кусты на глазах росгвардейцев
Происшествия, 13.08.2021
Любитель конопли запаниковал при виде служебного автомобиля

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^