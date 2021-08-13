В Иркутской области автомобиль с двумя детьми врезался в дерево





Днём 11 августа на автодороге Р-255 «Сибирь» вблизи деревни Шульгино Аларского района Иркутской области произошло ДТП.32-летний автомобилист съехал с проезжей части и врезался в дерево. После этого водитель уехал с места аварии.В результате ДТП двоим несовершеннолетним пассажирам в возрасте трёх и пяти лет потребовалась медицинская помощь.Свои действия мужчина объяснил испугом.- Ребятишки заплакали, домой захотели к матери. Взял в охапку, испугался да понёс, - сказал водитель.- А почему употребили алкоголь после ДТП? – поинтересовался сотрудник полиции.- Стресс был, испугался тоже, дети орали, - сказал на допросе задержанный.Полицейские установили, что виновник не имеет водительского удостоверения. В отношении автомобилиста составлено восемь административных материалов за различные нарушения правил дорожного движения.Кроме этого, за оставление водителем места ДТП суд назначил нарушителю наказание в виде ареста на срок 10 суток, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.