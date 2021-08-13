Пожар потушили за 10 часов
12 августа в Бурятии возник один лесной пожар, он действовал в Северо-Байкальском районе.
Пожар возник из-за неосторожного обращения с огнём. На тушении работало 20 сотрудников лесной охраны, задействовали пять единиц лесопожарной техники.
Общая площадь, пройденная огнём, составила 5,7 га. За 10 часов пожар ликвидирован.
На утро 13 августа в Бурятии действующих лесных пожаров нет, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
В республике действует особый противопожарный режим. В лесах республики определены места отдыха, сбора дикоросов и недревесных лесных ресурсов, где жители могут находиться свободно и беспрепятственно в особый противопожарный режим. Полный перечень мест размещён на сайте республиканского агентства лесного хозяйства. Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны (3012) 20-44-44.
На севере Бурятии потушили лесной пожар
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