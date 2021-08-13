 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 августа

12 августа

Популярное

На севере Бурятии потушили лесной пожар

На севере Бурятии потушили лесной пожар
Происшествия, 
Пожар потушили за 10 часов

12 августа в Бурятии возник один лесной пожар, он действовал в Северо-Байкальском районе.

Пожар возник из-за неосторожного обращения с огнём. На тушении работало 20 сотрудников лесной охраны, задействовали пять единиц лесопожарной техники.

Общая площадь, пройденная огнём, составила 5,7 га. За 10 часов пожар ликвидирован.

На утро 13 августа в Бурятии действующих лесных пожаров нет, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

В республике действует особый противопожарный режим. В лесах республики определены места отдыха, сбора дикоросов и недревесных лесных ресурсов, где жители могут находиться свободно и беспрепятственно в особый противопожарный режим. Полный перечень мест размещён на сайте республиканского агентства лесного хозяйства. Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны (3012) 20-44-44.
лесные пожары

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

На Ольхоне за лето произошло 25 ДТП
На Ольхоне за лето произошло 25 ДТП
Происшествия, 12.08.2021
Зачастую экскурсионные поездки проводятся без разрешительных документов
В Иркутске группа из шести человек воровала катализаторы
В Иркутске группа из шести человек воровала катализаторы
Происшествия, 12.08.2021
Молодые люди признались, что хотели быстро заработать
Иркутянину вынесли приговор за реабилитацию нацизма
Иркутянину вынесли приговор за реабилитацию нацизма
Происшествия, 12.08.2021
Мужчина направлен на обязательные работы
Житель Иркутской области сорвал с женщины украшений на 200 тысяч
Житель Иркутской области сорвал с женщины украшений на 200 тысяч
Происшествия, 12.08.2021
Нападение произошло возле железнодорожных путей
В Улан-Удэ живодёрка сбросила котёнка с четвёртого этажа
В Улан-Удэ живодёрка сбросила котёнка с четвёртого этажа
Происшествия, 12.08.2021
На женщину, жестоко убившую котёнка, возбудили уголовное дело
В Бурятии автомобиль насмерть задавил продавщицу ягод
В Бурятии автомобиль насмерть задавил продавщицу ягод
Происшествия, 12.08.2021
Смертельное ДТП произошло на федеральной трассе
Улан-удэнец перечислил мошенникам 14,5 млн рублей
Улан-удэнец перечислил мошенникам 14,5 млн рублей
Происшествия, 12.08.2021
Мужчина, лишившийся огромной суммы, знал о способах мошенничества, но не верил, что станет их жертвой
Для пострадавших от града и подтоплений жителей Бурятии выделили 15 млн
Для пострадавших от града и подтоплений жителей Бурятии выделили 15 млн
Происшествия, 12.08.2021
Пострадавшие от разгула стихии смогут получить до 100 тысяч рублей
Забайкалец убил женщину и выбросил её тело в мусорку
Забайкалец убил женщину и выбросил её тело в мусорку
Происшествия, 12.08.2021
Тело обнаружил водитель мусоровозной машины

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^