На севере Бурятии потушили лесной пожар

Пожар потушили за 10 часов



12 августа в Бурятии возник один лесной пожар, он действовал в Северо-Байкальском районе.



Пожар возник из-за неосторожного обращения с огнём. На тушении работало 20 сотрудников лесной охраны, задействовали пять единиц лесопожарной техники.



Общая площадь, пройденная огнём, составила 5,7 га. За 10 часов пожар ликвидирован.



На утро 13 августа в Бурятии действующих лесных пожаров нет, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



В республике действует особый противопожарный режим. В лесах республики определены места отдыха, сбора дикоросов и недревесных лесных ресурсов, где жители могут находиться свободно и беспрепятственно в особый противопожарный режим. Полный перечень мест размещён на сайте республиканского агентства лесного хозяйства. Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны (3012) 20-44-44.

