В Улан-Удэ в разбитой машине оказались заблокированы пострадавшие













В Улан-Удэ спасателям пришлось извлекать заблокированных в автомобилях людей. ДТП произошло сегодня ранним утром на улице Радикальцева в микрорайоне Стеклозавод.Сообщение об аварии поступило в поисково-спасательную службу около 6.50 часов утра, рассказали в управлении по ЧС администрации Улан-Удэ.Установлено, что столкнулись автомобили Toyota bB и Toyota Chaser. В результате столкновения два человека оказались блокированы в автомобиле.Спасатели использовали специальные гидравлические инструменты. Пострадавшие были деблокированы и переданы приехавшим медикам.