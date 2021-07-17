В Улан-Удэ в разбитой машине оказались заблокированы пострадавшие

Спасатели деблокировали пострадавших с помощью гидравлических инструментов
В Улан-Удэ спасателям пришлось извлекать заблокированных в автомобилях людей. ДТП произошло сегодня ранним утром на улице Радикальцева в микрорайоне Стеклозавод.
Сообщение об аварии поступило в поисково-спасательную службу около 6.50 часов утра, рассказали в управлении по ЧС администрации Улан-Удэ.
Установлено, что столкнулись автомобили Toyota bB и Toyota Chaser. В результате столкновения два человека оказались блокированы в автомобиле.
Спасатели использовали специальные гидравлические инструменты. Пострадавшие были деблокированы и переданы приехавшим медикам.
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