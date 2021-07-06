Житель Бурятии убил отца в состоянии аффекта

Мужчина долгое время избивал и унижал сына



27-летний житель Иволгинского района, убивший отца, предстанет перед судом. Он обвиняется в убийстве в состоянии аффекта, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии.



По данным следствия, молодой человек проживал вместе с родителями на территории дачного товарищества вблизи села Поселье Иволгинского района. Отец злоупотреблял спиртными напитками и в состоянии алкогольного опьянения часто применял к сыну физическое и психическое насилие.



Вечером 11 апреля пьяный мужчина вновь стал оскорблять и избивать сына. Молодой человек в ответ схватил нож и нанёс им удар в живот отца. От полученной раны мужчина позже скончался в больнице.



Состоялась психолого-психиатрическая судебная экспертиза. Она установила, что молодой человек в момент нападения на отца находился в состоянии аффекта, вызванного длительной психотравмирующей ситуацией в семье. В результате этого, сыну предъявлено соответствующее обвинение в убийстве, совершённом в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения.



В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.

