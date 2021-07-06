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Житель Бурятии убил отца в состоянии аффекта

Житель Бурятии убил отца в состоянии аффекта
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина долгое время избивал и унижал сына

27-летний житель Иволгинского района, убивший отца, предстанет перед судом. Он обвиняется в убийстве в состоянии аффекта, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии.

По данным следствия, молодой человек проживал вместе с родителями на территории дачного товарищества вблизи села Поселье Иволгинского района. Отец злоупотреблял спиртными напитками и в состоянии алкогольного опьянения часто применял к сыну физическое и психическое насилие.

Вечером 11 апреля пьяный мужчина вновь стал оскорблять и избивать сына. Молодой человек в ответ схватил нож и нанёс им удар в живот отца. От полученной раны мужчина позже скончался в больнице.

Состоялась психолого-психиатрическая судебная экспертиза. Она установила, что молодой человек в момент нападения на отца находился в состоянии аффекта, вызванного длительной психотравмирующей ситуацией в семье. В результате этого, сыну предъявлено соответствующее обвинение в убийстве, совершённом в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения.

В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.
убийство

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