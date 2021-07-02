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В Братске арестовали 16-летнюю подозреваемую в убийстве школьника

В Братске арестовали 16-летнюю подозреваемую в убийстве школьника
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Девушка пробудет под арестом не менее двух месяцев

В Братске заключили под стражу 16-летнюю девушку, обвиняемую в убийстве 14-летнего подростка. Подозреваемая арестована на два месяца, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Девушке уже предъявлено обвинение ч.1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

- Следователи СК России провели с обвиняемой необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается, - уточнили в областном следственном управлении.

Как сообщал «Байкал-Daily», убийство произошло в Братске на Театральной площади 30 июня. Очевидцами стали отдыхающие жители. Девушка нанесла подростку ножевое ранение, от которого он скончался в машине «скорой помощи». По одной из версий, причиной убийства мог стать конфликт при переписке в социальных сетях. 
убийство
 
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