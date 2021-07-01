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В Иркутской области 16-летняя девушка убила 14-летнего школьника

В Иркутской области 16-летняя девушка убила 14-летнего школьника
Происшествия,  Фото:News Today
Убийство произошло на площади на глазах отдыхающих людей 

В Братске конфликт между 16-летней девушкой и 14-летним подростком окончился убийством. Девушка нанесла смертельное ножевое ранение парню на Театральной площади города, сообщает РЕН ТВ.

Очевидцами стали десятки горожан, отдыхающих в этом месте, сообщает местное информационное агентство «ТК Город».

- Возле драматического театра всё произошло при моей старшей дочери семи лет. Мы видели, как мальчика скорая забирала, его в машине пытались реанимировать. Очень жаль, что такое творится, - пишут свидетели случавшегося. – Как сказали другие девочки, он обозвал ту, что была с ножом «дурой», она его и порезала.   

В полиции подтвердили трагическое происшествие. 

- Вечером 30 июня в дежурную часть полиции поступил звонок от несовершеннолетнего. Он сообщил, что неизвестная девушка нанесла ножевое ранение его товарищу. Прибывшая бригада скорой помощи пыталась спасти пострадавшего, однако при доставлении в больницу он скончался, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

На YouTube появились видео с камеры наблюдения, снявшей начало конфликта между подростками. Девушка резко ударила юношу в грудь, отчего он пошатнулся, рассказал канал News Today. Раненый смог отойти в сторону к компании молодых людей, видимо, его друзей. Здесь он и потерял сознание и вскоре скончался. 

Полицейские задержали по подозрению в убийстве 16-летнюю жительницу посёлка Кузнецовка Братского района.

По одной из версий, причиной убийства мог стать конфликт при переписке в социальных сетях.

- Ранее задержанная девушка неоднократно попадала в поле зрения полиции за различные противоправные деяния и антиобщественное поведение, однако с учётом возраста не могла быть привлечена к уголовной ответственности. Инспекторы по делам несовершеннолетних в течение нескольких лет вели с подростком, воспитываемым в многодетной семье, профилактическую работу, - отметили в ГУ МВД по Иркутской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

убийство
 
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