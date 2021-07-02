Мужчину дважды поймали нетрезвым за рулём
Житель Бурятии, подвергнутый административному наказанию за езду в нетрезвом виде, вновь пьяным сел за руль, сообщает пресс-служба Северобайкальского районного суда.
16 сентября 2016 года мужчина был признан виновным по ч. 1 ст. 12.8 КоАП за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Его оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили прав на 1 год 6 месяцев.
Срок, в течение которого нарушитель считается подвергнутым административному наказанию, не истёк. Игнорируя это, 6 апреля 2021 года мужчина, вновь будучи пьяным, не имея водительских прав, сел за руль.
Автомобилиста остановили сотрудники полиции. Было установлено, что мужчина был пьян, содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе у него составило 1,04 мг/л.
- Из материалов дела следует, что мужчина со стороны УУП МО МВД России «Северобайкальский» характеризуется положительно, женат, воспитывает двух малолетних детей, на учёте у врачей психиатра и нарколога не состоит, работает, ранее не судим, - сообщили в суде.
Суд квалифицировал его действия по ст. 264.1 УК РФ, как управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения.
Суд признал его виновным и назначил обязательные работы на 360 часов. Также он лишён водительских прав на 2 года 6 месяцев.
Жителю Бурятии назначили обязательные работы за пьяную езду
Происшествия, Фото:
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