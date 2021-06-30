В Бурятии браконьер, ловивший омуль, возместит ущерб

Мужчина выловил девять омулей



Житель Иволгинского района Бурятии осуждён за незаконную ловлю байкальского омуля.



Всё произошло в октябре 2019 года. В реке Селенга мужчина незаконно выловил девять омулей. Ущерб составил 65,5 тысяч рублей.



Часть ущерба в размере 15 тысяч рублей виновный возместил добровольно.



Для взыскания оставшейся суммы ущерба был подан иск в суд. Советский районный суд Улан-Удэ требования удовлетворил. Решение вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры



