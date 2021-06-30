Мужчина выловил девять омулей
Житель Иволгинского района Бурятии осуждён за незаконную ловлю байкальского омуля.
Всё произошло в октябре 2019 года. В реке Селенга мужчина незаконно выловил девять омулей. Ущерб составил 65,5 тысяч рублей.
Часть ущерба в размере 15 тысяч рублей виновный возместил добровольно.
Для взыскания оставшейся суммы ущерба был подан иск в суд. Советский районный суд Улан-Удэ требования удовлетворил. Решение вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры
В Бурятии браконьер, ловивший омуль, возместит ущерб
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