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В Бурятии браконьер, ловивший омуль, возместит ущерб

В Бурятии браконьер, ловивший омуль, возместит ущерб
Происшествия, 
Мужчина выловил девять омулей

Житель Иволгинского района Бурятии осуждён за незаконную ловлю байкальского омуля.

Всё произошло в октябре 2019 года. В реке Селенга мужчина незаконно выловил девять омулей. Ущерб составил 65,5 тысяч рублей.

Часть ущерба в размере 15 тысяч рублей виновный возместил добровольно.

Для взыскания оставшейся суммы ущерба был подан иск в суд. Советский районный суд Улан-Удэ требования удовлетворил. Решение вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры

омуль браконьерство
 
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