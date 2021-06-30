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Забайкальца обязали заплатить 8,5 млн за добычу корня солодки

Забайкальца обязали заплатить 8,5 млн за добычу корня солодки
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Краснокнижное растение мужчина уничтожил, чтобы продать китайцам

Забайкальский краевой суд оставил в силе решение о взыскании с местного жителя 8,5 млн рублей ущерба от добычи краснокнижного растения – корня солодки.

В 2019 года житель Агинского района незаконно выкопал на территории Борзинского района более 200 корней солодки, занесённой в Красную книгу Забайкальского края. Растение он поместил в 157 мешков и повёз на микроавтобусе для дальнейшей продажи гражданам Китая. Однако автомобиль остановили полицейские.

Общая масса изъятого краснокнижного растения составила 2,8 тыс. кг, а причиненный ущерб окружающей среде – 8,5 млн рублей.

Ранее водитель уже был привлечён к административной ответственности по ст. 38 закона Забайкальского края «Об административных правонарушениях» (уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений). Тогда ему был назначен штраф в 5 тысяч рублей.

Прокуратура направила в Агинский районный суд исковое заявление и потребовала взыскать с мужчины всю сумму причиненного ущерба. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объёме.

- Не согласившись с судебным решением, ответчик обжаловал его в вышестоящую инстанцию. В качестве обоснования он сослался на процессуальные нарушения при оформлении документов о правонарушении. Также он заявлял, что обнаруженные корни солодки он нашёл на обочине. Однако Забайкальский краевой суд согласился с доводами прокуратуры, взяв за основу первоначальные объяснения мужчины о целенаправленной скупке краснокнижных растений, и отклонил жалобу ответчика. Решение суда вступило в законную силу, - сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.

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