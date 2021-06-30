Краснокнижное растение мужчина уничтожил, чтобы продать китайцам
Забайкальский краевой суд оставил в силе решение о взыскании с местного жителя 8,5 млн рублей ущерба от добычи краснокнижного растения – корня солодки.
В 2019 года житель Агинского района незаконно выкопал на территории Борзинского района более 200 корней солодки, занесённой в Красную книгу Забайкальского края. Растение он поместил в 157 мешков и повёз на микроавтобусе для дальнейшей продажи гражданам Китая. Однако автомобиль остановили полицейские.
Общая масса изъятого краснокнижного растения составила 2,8 тыс. кг, а причиненный ущерб окружающей среде – 8,5 млн рублей.
Ранее водитель уже был привлечён к административной ответственности по ст. 38 закона Забайкальского края «Об административных правонарушениях» (уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений). Тогда ему был назначен штраф в 5 тысяч рублей.
Прокуратура направила в Агинский районный суд исковое заявление и потребовала взыскать с мужчины всю сумму причиненного ущерба. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объёме.
- Не согласившись с судебным решением, ответчик обжаловал его в вышестоящую инстанцию. В качестве обоснования он сослался на процессуальные нарушения при оформлении документов о правонарушении. Также он заявлял, что обнаруженные корни солодки он нашёл на обочине. Однако Забайкальский краевой суд согласился с доводами прокуратуры, взяв за основу первоначальные объяснения мужчины о целенаправленной скупке краснокнижных растений, и отклонил жалобу ответчика. Решение суда вступило в законную силу, - сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.
Забайкальца обязали заплатить 8,5 млн за добычу корня солодки
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Краснокнижное растение мужчина уничтожил, чтобы продать китайцам
Девушка напрасно доверила ключи своему приятелю
Братья вытащили бабушку, которая не могла передвигаться самостоятельно
Вор перевозил крышки в самодельной тележке
Подростка ищут более 130 человек
Вором оказался 16-летний студент
Пропавшая девочка проводила время в центре города
Авария случилась в вечерний час пик
Неудачно пытался замаскироваться 17-летний вор
Воспитанник центра подозревается в насилии над другими детьми
Коноплю он собрал на поле
Новых лесных пожаров в республике не обнаружено
Наезд произошёл на «зебре»
В двух районах произошло аварийное отключение электроэнергии
Любитель компьютерных игр удирал от полиции по федеральной трассе и центральным улицам Иркутска