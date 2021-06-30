В Иркутской области подростки спасли на пожаре 81-летнюю женщину



О том, что её спасли два брата-подростка, стало известно чуть позже из обращения их мамы Виктории. Она рассказала о том, что произошло, местному информационному порталу «Дежурный по городу». Виктория написала:



«У меня есть два сына 15 и 16 лет. Парни с непростой судьбой. Когда им было пять и шесть лет, их мама отдала в приют. Вова и Даня живут с нами с 2012 года. Сегодня, когда они возвращались домой, увидели, что горит дом. Парни стучали в дома, будили людей, чтобы те вызвали пожарных. И, страшно подумать, зашли в горящий дом и вытащили бабушку-пенсионерку. Данил помог одеться бабушке, а Вова схватил документы, и через окно они её вытащили. Я пишу вам, а мне страшно… Я в первую очередь думаю, что же могло случиться с моими детьми. А ведь они не думали о себе, когда спасали человека. Мне все говорили, что я не смогу вырастить из них людей, что у них плохие гены… Сейчас они спят, а я думаю, ведь я вырастила мужиков! Конечно, сейчас будет много вопросов, что дети делали в это время на улице. Вы знаете, я только нынче разрешила им гулять до часу ночи. Потому что молодость бывает раз в жизни, а в деревне все гуляют до поздней ночи…»



Информацию о героическом поступке ребят передали руководству Тайшетского пожарно-спасательного гарнизона.



- Парни рисковали жизнью, спасая 81-летнюю женщину, которая не могла передвигаться самостоятельно. Действовали быстро и слаженно в сложнейших условиях, когда уже горели крыша и веранда дома, и путь к выходу был отрезан. На помощь пришли и разбуженные ими соседи. Приняли из окна бабушку и отнесли в безопасное место. Мы готовим пакет документов на представление девятиклассников к награде, - подчеркнул начальник 9 пожарно-спасательного отряда Андрей Козодой.





В посёлке Шиткино Тайшетского района Иркутской области братья, которым по 15 и 16 лет, спасли на пожаре пожилую женщину. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.Пожар произошёл 29 июня. На момент прибытия пожарных пламенем были охвачены кровля дома, летняя кухня, существовала угроза перехода огня на другие строения. До приезда пожарных из горящего дома была эвакуирована пожилая женщина.