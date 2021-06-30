Вором оказался 16-летний студент
Днём 6 июня в отдел полиции №1 поступило заявление о краже сотового телефона в парке в Железнодорожном районе Улан-Удэ. Пока девушки играли в волейбол, неизвестный украл телефон из сумки, оставленной на скамейке.
Сотрудники уголовного розыска установили покупательницу украденного мобильного устройства. Выяснилось, что телефон женщине продал 16-летний друг её сына.
Парень признался, что вместе с приятелями отдыхал в парке и, сидя на лавочке, стащил гаджет из лежащей рядом сумки. При этом, когда хозяйка телефона обнаружила пропажу и обратилась с вопросами к молодым людям, он заявил, что ничего не знает.
Ранее к уголовной ответственности он не привлекался, учится в техникуме. В содеянном подросток раскаялся.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в МВД по Бурятии.
Улан-удэнку обокрали в парке во время игры в волейбол
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Вор перевозил крышки в самодельной тележке
Подростка ищут более 130 человек
Вором оказался 16-летний студент
Пропавшая девочка проводила время в центре города
Авария случилась в вечерний час пик
Неудачно пытался замаскироваться 17-летний вор
Воспитанник центра подозревается в насилии над другими детьми
Коноплю он собрал на поле
Новых лесных пожаров в республике не обнаружено
Наезд произошёл на «зебре»
В двух районах произошло аварийное отключение электроэнергии
Любитель компьютерных игр удирал от полиции по федеральной трассе и центральным улицам Иркутска
Суд признал контрабандистов виновными
Безработная женщина взяла кредит на телефон
Кража произошла на привокзальной площади