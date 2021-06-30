Улан-удэнку обокрали в парке во время игры в волейбол

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Вором оказался 16-летний студент



Днём 6 июня в отдел полиции №1 поступило заявление о краже сотового телефона в парке в Железнодорожном районе Улан-Удэ. Пока девушки играли в волейбол, неизвестный украл телефон из сумки, оставленной на скамейке.



Сотрудники уголовного розыска установили покупательницу украденного мобильного устройства. Выяснилось, что телефон женщине продал 16-летний друг её сына.



Парень признался, что вместе с приятелями отдыхал в парке и, сидя на лавочке, стащил гаджет из лежащей рядом сумки. При этом, когда хозяйка телефона обнаружила пропажу и обратилась с вопросами к молодым людям, он заявил, что ничего не знает.



Ранее к уголовной ответственности он не привлекался, учится в техникуме. В содеянном подросток раскаялся.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в МВД по Бурятии.



