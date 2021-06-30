 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

30 июня

29 июня

Популярное

Улан-удэнку обокрали в парке во время игры в волейбол

Улан-удэнку обокрали в парке во время игры в волейбол
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Вором оказался 16-летний студент

Днём 6 июня в отдел полиции №1 поступило заявление о краже сотового телефона в парке в Железнодорожном районе Улан-Удэ. Пока девушки играли в волейбол, неизвестный украл телефон из сумки, оставленной на скамейке.

Сотрудники уголовного розыска установили покупательницу украденного мобильного устройства. Выяснилось, что телефон женщине продал 16-летний друг её сына.

Парень признался, что вместе с приятелями отдыхал в парке и, сидя на лавочке, стащил гаджет из лежащей рядом сумки. При этом, когда хозяйка телефона обнаружила пропажу и обратилась с вопросами к молодым людям, он заявил, что ничего не знает.

Ранее к уголовной ответственности он не привлекался, учится в техникуме. В содеянном подросток раскаялся.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в МВД по Бурятии.

кража парки отдыха
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ поймали похитителя чугунных крышек от люков
В Улан-Удэ поймали похитителя чугунных крышек от люков
Происшествия, 30.06.2021
Вор перевозил крышки в самодельной тележке
В Улан-Удэ нашли пропавшую 14-летнюю девочку
В Улан-Удэ нашли пропавшую 14-летнюю девочку
Происшествия, 30.06.2021
Пропавшая девочка проводила время в центре города
В Улан-Удэ Nissan и Honda не поделили дорогу
В Улан-Удэ Nissan и Honda не поделили дорогу
Происшествия, 30.06.2021
Авария случилась в вечерний час пик
В Бурятии вор пытался спрятаться в траве
В Бурятии вор пытался спрятаться в траве
Происшествия, 30.06.2021
Неудачно пытался замаскироваться 17-летний вор
В иркутском центре для сирот расследуют случаи сексуального насилия
В иркутском центре для сирот расследуют случаи сексуального насилия
Происшествия, 30.06.2021
Воспитанник центра подозревается в насилии над другими детьми
На севере Бурятии ликвидировали лесной пожар
На севере Бурятии ликвидировали лесной пожар
Происшествия, 30.06.2021
Новых лесных пожаров в республике не обнаружено
Почти пять тысяч жителей Бурятии оставались без света
Почти пять тысяч жителей Бурятии оставались без света
Происшествия, 30.06.2021
В двух районах произошло аварийное отключение электроэнергии 
Пьяный иркутянин представил себя в GTA и устроил гонки с полицией
Пьяный иркутянин представил себя в GTA и устроил гонки с полицией
Происшествия, 30.06.2021
Любитель компьютерных игр удирал от полиции по федеральной трассе и центральным улицам Иркутска
Житель Иркутской области украл ноутбук у спящего томича
Житель Иркутской области украл ноутбук у спящего томича
Происшествия, 29.06.2021
Кража произошла на привокзальной площади

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^