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В Улан-Удэ нашли пропавшую 14-летнюю девочку

В Улан-Удэ нашли пропавшую 14-летнюю девочку
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пропавшая девочка проводила время в центре города

Объявленная в розыск в Улан-Удэ 14-летняя девочка найдена, сообщили в МВД по Бурятии.

Девочка ушла из дома в Советском районе утром 28 июня. Около 12 часов дня её видели на улице Балтахинова. Ночевать домой девочка не пришла.

Нашли пропавшую вечером 29 июня. Очевидцы позвонили в полицию и сообщили, что девочку видели на улице Ленина. Выехавшая на место сотрудница ПДН обнаружила её в магазине в центре города и доставила в отдел полиции.

- С ней всё в порядке, - уточнили в МВД по Бурятии.

пропавшие без вести
 
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