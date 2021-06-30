Пропавшая девочка проводила время в центре города
Объявленная в розыск в Улан-Удэ 14-летняя девочка найдена, сообщили в МВД по Бурятии.
Девочка ушла из дома в Советском районе утром 28 июня. Около 12 часов дня её видели на улице Балтахинова. Ночевать домой девочка не пришла.
Нашли пропавшую вечером 29 июня. Очевидцы позвонили в полицию и сообщили, что девочку видели на улице Ленина. Выехавшая на место сотрудница ПДН обнаружила её в магазине в центре города и доставила в отдел полиции.
- С ней всё в порядке, - уточнили в МВД по Бурятии.
В Улан-Удэ нашли пропавшую 14-летнюю девочку
Происшествия, Фото:
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