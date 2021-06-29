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Иркутянин устроил наркопритон

Иркутянин устроил наркопритон
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Это 15-й наркопритон в регионе с начала года

В Иркутске задержали организатора наркопритона.

- Полицейские в ходе оперативных мероприятий установили местного жителя, который систематически в период с мая по июнь предоставлял свою квартиру наркозависимым гражданам для употребления запрещённых веществ. Задержанным оказался 50-летний местный житель, который неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств».

Всего с начала года в Иркутской области пресечена деятельность 14 притонов, шести из них обнаружили в Иркутске. Организаторы привлечены к уголовной ответственности, либо подлежат привлечению к таковой.
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