Иркутянин устроил наркопритон

Это 15-й наркопритон в регионе с начала года



В Иркутске задержали организатора наркопритона.



- Полицейские в ходе оперативных мероприятий установили местного жителя, который систематически в период с мая по июнь предоставлял свою квартиру наркозависимым гражданам для употребления запрещённых веществ. Задержанным оказался 50-летний местный житель, который неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.



Возбуждено уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств».



Всего с начала года в Иркутской области пресечена деятельность 14 притонов, шести из них обнаружили в Иркутске. Организаторы привлечены к уголовной ответственности, либо подлежат привлечению к таковой.

