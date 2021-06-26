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В Улан-Удэ задержали парней, забравшихся на крышу собора

В Улан-Удэ задержали парней, забравшихся на крышу собора
Происшествия,  Фото:screenshot
Молодые люди раскаиваются в содеянном

Улан-удэнцы, взобравшиеся на крышу храма, установлены и задержаны сотрудниками МВД Бурятии.

Ночью 25 июня в соцсетях Улан-Удэ было опубликовано видео, на котором неизвестный молодой человек взобрался на крышу одного из православных храмов города. Автор видео утверждал, что парень справляет малую нужду на крыше собора.

Полицейские установили и задержали двоих правонарушителей. 20-летние улан-удэнцы, не учащиеся и не работающие, пояснили, что находились в состоянии алкогольного опьянения, и принесли извинения за свой поступок, сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД по Бурятии.

Полицейские отметили, что правонарушителей установили и задержали в течение трех часов. 

- Вчера распивал алкогольные напитки со своим другом, потом пошли гулять на Арбат и решили залезть на крышу собора. На крыше побыли минут 15, ещё там были леса, вообще нам просто хотелось залезть на леса. Дальше не планировалось, просто так получилось. Мы залезли на леса и захотели на высоту. Сели, посмотрели на город, я разговаривал по телефону минут 15, после чего мы слезли. За этот поступок мне стыдно, я раскаиваюсь, - сказал один из парней.

- Очень сильно раскаиваюсь, мне стыдно. Опозорил себя, родных, близких, в общем Бурятию. Мне очень стыдно. Хочу попросить прощения за мой поступок неадекватный, это ужасно, - раскаялся второй молодой человек.

На допросе они признались, что им стыдно за произошедшее и пообещали больше так не делать. 

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