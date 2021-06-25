Житель Иркутской области похитил в ювелирном лоток с 30 цепочками

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Грабителем оказался 21-летний парень



6 июня в городе Свирск Иркутской области произошёл дерзкий грабёж. Около десяти часов утра в магазин ювелирных изделий зашёл молодой человек, Попросив продавца показать украшения, он выхватил лоток с 30 цепочками и убежал.



По предварительной оценке, сумма похищенного превысила 700 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж».



- Видеоориентировка с кадрами происшествия, зафиксированными камерой видеонаблюдения, а также фотография похитителя была распространена в СМИ и социальных сетях. В ходе оперативно-розыскных мероприятий 21-летний подозреваемый установлен и задержан сотрудниками полиции в Иркутске. У него была изъята часть похищенного имущества, - сообщили сегодня в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



Также предварительно установлена причастность подозреваемого к ещё одному грабежу, совершенному 2 июня возле подъезда жилого дома. Молодой человек сорвал с шеи женщины золотую цепочку.

