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Житель Иркутской области похитил в ювелирном лоток с 30 цепочками

Житель Иркутской области похитил в ювелирном лоток с 30 цепочками
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Грабителем оказался 21-летний парень

6 июня в городе Свирск Иркутской области произошёл дерзкий грабёж. Около десяти часов утра в магазин ювелирных изделий зашёл молодой человек, Попросив продавца показать украшения, он выхватил лоток с 30 цепочками и убежал.

По предварительной оценке, сумма похищенного превысила 700 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж».

- Видеоориентировка с кадрами происшествия, зафиксированными камерой видеонаблюдения, а также фотография похитителя была распространена в СМИ и социальных сетях. В ходе оперативно-розыскных мероприятий 21-летний подозреваемый установлен и задержан сотрудниками полиции в Иркутске. У него была изъята часть похищенного имущества, - сообщили сегодня в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Также предварительно установлена причастность подозреваемого к ещё одному грабежу, совершенному 2 июня возле подъезда жилого дома. Молодой человек сорвал с шеи женщины золотую цепочку.
грабеж
 
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