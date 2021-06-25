Фуру с 12 слитками золота задержали в Забайкалье





12 золотых слитков обнаружили таможенники и пограничники в грузовом автомобиле у российского перевозчика в Забайкальске. Фура выезжала в Китай, сообщили в пресс-службе Читинской таможни.На вопрос таможенного инспектора о наличии сокрытых товаров гражданин России ответил отрицательно. При тщательном осмотре автомобиля в конструктивной полости прицепа под деревянным настилом пола было обнаружено два полиэтиленовых свёртка, обмотанных чёрной изоляционной лентой. В свёртках находились золотые слитки округлой и квадратной формы.Экспертиза установила, что слитки изготовлены из золота, чистый вес которого составил 3,9 кг. Их оценочная стоимость составляет более 16,6 млн рублей.- Слитки изготовлены кустарным способом. Промышленные пробы, как и документы, подтверждающие факт изготовления или приобретения изделий, отсутствовали, - рассказал и.о. заместителя начальника Читинской таможни Роман Журавлёв.В отношении гражданина России возбуждено дело по ч.1 ст.226.1 Уголовного кодекса «Незаконное перемещение стратегически важных товаров и ресурсов». Санкции данной статьи предусматривают лишение свободы на срок от трёх до семи лет со штрафом в размере до миллиона рублей.