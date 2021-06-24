 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 июня

23 июня

Популярное

В Забайкалье утонул 12-летний мальчик

В Забайкалье утонул 12-летний мальчик
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Его тело ещё не найдено

В селе Арта Забайкальского края утонул 12-летний мальчик. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», сообщили в пресс-службе СУ СК России по Забайкальскому краю.

По данным следствия, 23 июня около 15 часов 12-летний житель села Арта утонул во время купания в реке Ингода.

Вместе с двумя приятелями мальчик пришёл на реку. Дети купались втроём. Плывя по реке, подросток начал тонуть. Друзья безуспешно пытались спасти тонувшего.

Следователи осмотрели участок местности, где произошла трагедия, опросили подростков и жителей села Арта. Организован поиск тела утонувшего мальчика. Его ищут сотрудники МЧС, поисково-спасательной службы, а также полицейские и добровольцы.


смерть утопление
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Забайкалец вырастил на даче почти тысячу кустов конопли
Забайкалец вырастил на даче почти тысячу кустов конопли
Происшествия, 24.06.2021
За плантацию конопли мужчине грозит до восьми лет
В Улан-Удэ мобильную группу агрессивно встретили в пивном баре
В Улан-Удэ мобильную группу агрессивно встретили в пивном баре
Происшествия, 24.06.2021
Мужчина выгонял проверяющих, а сотрудница рвала протокол
В Бурятии сгорел грузовик
В Бурятии сгорел грузовик
Происшествия, 24.06.2021
В Бурятии сгорел грузовик
Мошенник из Бурятии обманывал жителей Ольхона
Мошенник из Бурятии обманывал жителей Ольхона
Происшествия, 24.06.2021
Мошенник обманывал с помощью демонстрационной бизнес-версии платежной системы
В Забайкалье поймали браконьера, застрелившего дзерена
В Забайкалье поймали браконьера, застрелившего дзерена
Происшествия, 24.06.2021
Монгольская антилопа внесена в Красную книгу России
Житель Бурятии поехал за металлоломом, а собрал коноплю
Житель Бурятии поехал за металлоломом, а собрал коноплю
Происшествия, 24.06.2021
Молодого человека с коноплёй задержали случайно
В Иркутской области подмыло мост
В Иркутской области подмыло мост
Происшествия, 24.06.2021
На трассе введено реверсивное движение
В Бурятии отшельник вышел из леса ради грабежа
В Бурятии отшельник вышел из леса ради грабежа
Происшествия, 24.06.2021
Отшельник пошёл на преступление ради сигарет и алкоголя
В Улан-Удэ парня ограбил прохожий
В Улан-Удэ парня ограбил прохожий
Происшествия, 24.06.2021
Молодой человек попросил телефон позвонить и убежал
В Иркутской области осуждённой добавили срок за кинутый поднос
В Иркутской области осуждённой добавили срок за кинутый поднос
Происшествия, 24.06.2021
Женщина бросила посуду с едой в спину сотруднице
В Улан-Удэ девушка на «Фите» сбила бабушку
В Улан-Удэ девушка на «Фите» сбила бабушку
Происшествия, 24.06.2021
Девушка совсем недавно получила права
В Бурятии от гроз возникло восемь лесных пожаров
В Бурятии от гроз возникло восемь лесных пожаров
Происшествия, 24.06.2021
Тушение лесных пожаров продолжается
Улан-удэнец отомстил бывшей возлюбленной, устроив поджог
Улан-удэнец отомстил бывшей возлюбленной, устроив поджог
Происшествия, 23.06.2021
«Всё спалю, и плевать на полицию», - говорил оскорблённый мужчина

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^