В Забайкалье утонул 12-летний мальчик

Его тело ещё не найдено



В селе Арта Забайкальского края утонул 12-летний мальчик. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», сообщили в пресс-службе СУ СК России по Забайкальскому краю.



По данным следствия, 23 июня около 15 часов 12-летний житель села Арта утонул во время купания в реке Ингода.



Вместе с двумя приятелями мальчик пришёл на реку. Дети купались втроём. Плывя по реке, подросток начал тонуть. Друзья безуспешно пытались спасти тонувшего.



Следователи осмотрели участок местности, где произошла трагедия, опросили подростков и жителей села Арта. Организован поиск тела утонувшего мальчика. Его ищут сотрудники МЧС, поисково-спасательной службы, а также полицейские и добровольцы.





