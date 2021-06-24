Его тело ещё не найдено
В селе Арта Забайкальского края утонул 12-летний мальчик. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», сообщили в пресс-службе СУ СК России по Забайкальскому краю.
По данным следствия, 23 июня около 15 часов 12-летний житель села Арта утонул во время купания в реке Ингода.
Вместе с двумя приятелями мальчик пришёл на реку. Дети купались втроём. Плывя по реке, подросток начал тонуть. Друзья безуспешно пытались спасти тонувшего.
Следователи осмотрели участок местности, где произошла трагедия, опросили подростков и жителей села Арта. Организован поиск тела утонувшего мальчика. Его ищут сотрудники МЧС, поисково-спасательной службы, а также полицейские и добровольцы.
В Забайкалье утонул 12-летний мальчик
Происшествия, Фото:
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