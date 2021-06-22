В Бурятии воры возвращались на место преступления













В производстве следствия полиции по Закаменскому району находится уголовное дело по статье «Кража», сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.Ночью 11 января жители Закаменска 19 лет и 21 года взломали стекло в магазине спортивных товаров. Проникнув в помещение, молодые люди украли спортивную одежду. Спрятав вещи в заброшенном доме неподалеку, парни вернулись и забрали с прилавков спортивный инвентарь. Ущерб составил около 42 тысяч рублей.После кражи часть украденного молодые люди забрали себе, а часть оставили в тайнике в заброшенном доме.Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых. Изъята часть украденных вещей.Задержанные рассказали полицейским, что выбрали именно этот магазин, потому что знали, что он не оборудован охранной системой.19-летний задержанный ранее судим за кражи и в настоящий момент привлекается к уголовной ответственности за квартирную кражу.В адрес руководства магазина полиция внесёт представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления.