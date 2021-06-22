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В Бурятии воры возвращались на место преступления

В Бурятии воры возвращались на место преступления
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Молодые люди сломали окно в спортивном магазине

В производстве следствия полиции по Закаменскому району находится уголовное дело по статье «Кража», сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Ночью 11 января жители Закаменска 19 лет и 21 года взломали стекло в магазине спортивных товаров. Проникнув в помещение, молодые люди украли спортивную одежду. Спрятав вещи в заброшенном доме неподалеку, парни вернулись и забрали с прилавков спортивный инвентарь. Ущерб составил около 42 тысяч рублей.

После кражи часть украденного молодые люди забрали себе, а часть оставили в тайнике в заброшенном доме.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых. Изъята часть украденных вещей.

Задержанные рассказали полицейским, что выбрали именно этот магазин, потому что знали, что он не оборудован охранной системой.

19-летний задержанный ранее судим за кражи и в настоящий момент привлекается к уголовной ответственности за квартирную кражу.

В адрес руководства магазина полиция внесёт представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления.



кража
 
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