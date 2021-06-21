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В Улан-Удэ трём закладчикам грозит пожизненное

В Улан-Удэ трём закладчикам грозит пожизненное
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Установлена их причастность к 21 тяжкому преступлению

В Улан-Удэ в суд направлено уголовное дело о незаконном сбыте синтетических наркотиков в крупных и особо крупных размерах, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

На скамье подсудимых окажутся двое мужчин и одна женщина в возрасте 29-34 лет. Они распространяли в Улан-Удэ синтетические наркотики в тайниках-закладках. Руководили их действиями через Интернет операторы, личности которых не установлены.

 
Закладчиков поймали в мае 2020 года. При себе у них были крупные партии расфасованных и упакованных наркотиков, предназначенных для реализации. Также крупные партии наркотиков полицейские обнаружили и во время обысков по месту жительства обвиняемых.

Также изъяты ноутбуки, мобильные телефоны, весы, упаковочный материал, планшеты, с помощью которых задержанные бесконтактным способом сбывали наркотики и поддерживали связь с организатором в Интернете.


В ходе расследования уголовного дела установлена причастность задержанных к 21 особо тяжкому преступлению, а также легализации около миллиона рублей, полученных от реализации синтетических наркотиков.

Всего из незаконного оборота изъято более 1,5 килограммов наркотиков синтетического происхождения.

Во время следствия обвиняемые дали подробные признательные показания, указав места хранения «синтетики». С двумя из них следствие заключило досудебное соглашение о сотрудничестве.


Фигуранты не имеют постоянного, легального источника доходов, ранее употребляли наркотики. 

Им инкриминируются преступления по статьям «Незаконный сбыт или пересылка наркотических средств, совершенные организованной группой в крупном и особом крупном размере» и «Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления».

Максимальное наказание, согласно ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса - пожизненное лишение свободы.

Следственное управление УМВД России по Улан-Удэ уголовное дело направило в суд.









наркотики
 
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