В Улан-Удэ водитель мопеда без прав пострадал в ДТП

Недавно молодого человека задерживали за езду без прав
Сегодня утром на улице Тулаева в Улан-Удэ произошло ДТП. 23-летний водитель мопеда «Альфа», не имеющий прав управления транспортом, совершил столкновение с автомобилем «Тойота Филдер».
- В результате ДТП водитель мопеда получил травмы различной степени тяжести, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
Автоинспекторы отмечают, что неделю назад молодого человека уже останавливали сотрудники ГИБДД. Он был привлечён к административной ответственности за управление транспортом, не имея соответствующих прав.
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