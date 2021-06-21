В Улан-Удэ водитель мопеда без прав пострадал в ДТП

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Автоинспекторы отмечают, что неделю назад молодого человека уже останавливали сотрудники ГИБДД. Он был привлечён к административной ответственности за управление транспортом, не имея соответствующих прав.



Автоинспекторы отмечают, что неделю назад молодого человека уже останавливали сотрудники ГИБДД. Он был привлечён к административной ответственности за управление транспортом, не имея соответствующих прав.

Сегодня утром на улице Тулаева в Улан-Удэ произошло ДТП. 23-летний водитель мопеда «Альфа», не имеющий прав управления транспортом, совершил столкновение с автомобилем «Тойота Филдер».- В результате ДТП водитель мопеда получил травмы различной степени тяжести, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.