Профлисты мужчина сдал на металлом
В Советском районе Улан-Удэ сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже с территории строительной площадки, расположенной рядом с одним из торговых центров. Вором оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 42-летний горожанин, сообщили в МВД по Бурятии.
Предварительно установлено, что ранним майским утром мужчина проник на стройучасток и украл 28 профилированных листов. После чего на грузовом такси вывез строительный материал и сдал в пункт приёма металла. Ущерб составил 28 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Улан-удэнец увёз украденные стройматериалы на такси
Происшествия, Фото:
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