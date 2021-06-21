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Улан-удэнец увёз украденные стройматериалы на такси

Улан-удэнец увёз украденные стройматериалы на такси
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Профлисты мужчина сдал на металлом 

В Советском районе Улан-Удэ сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже с территории строительной площадки, расположенной рядом с одним из торговых центров. Вором оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 42-летний горожанин, сообщили в МВД по Бурятии.

Предварительно установлено, что ранним майским утром мужчина проник на стройучасток и украл 28 профилированных листов. После чего на грузовом такси вывез строительный материал и сдал в пункт приёма металла. Ущерб составил 28 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
кража
 
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