Улан-удэнец увёз украденные стройматериалы на такси

Профлисты мужчина сдал на металлом



В Советском районе Улан-Удэ сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже с территории строительной площадки, расположенной рядом с одним из торговых центров. Вором оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 42-летний горожанин, сообщили в МВД по Бурятии.



Предварительно установлено, что ранним майским утром мужчина проник на стройучасток и украл 28 профилированных листов. После чего на грузовом такси вывез строительный материал и сдал в пункт приёма металла. Ущерб составил 28 тысяч рублей.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

