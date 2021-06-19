В больницу госпитализировали водителя
18 июня в селе Выдрино Кабанского района произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека, сообщает группа «Кабанск-инфо. 24/7». Информацию о ДТП «Байкал-Daily» подтвердили в УГИБДД по Бурятии.
Водитель автомобиля Honda Stream при выезде на дорогу с прилегающей территории не предоставил преимущества в движении водителю транспортного средства, двигающегося по проезжей части. В результате произошло столкновение в Honda C-MX
В ДТП пострадали четыре человека, в том числе ребёнок 2007 года рождения. Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести.
В медучреждение госпитализирован 26-летний водитель Honda C-MX.
В Бурятии в ДТП пострадали четыре человека
Происшествия, Фото:
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